Noch über 11.400 Wo ist nur der Schwung hin?

Stand: 21.02.2019, 11:50 Uhr

Nach einem starken Beginn mit einem neuen Jahreshoch setzen sich inzwischen die Bedenkenträger an der Frankfurter Börse durch.

Zunächst kletterte der Dax am Vormittag um bis zu 0,4 Prozent auf 11.448,65 Punkte und erreichte damit ein Jahreshoch. Doch mittlerweile sind die Kursverluste wieder abgebröckelt.

Die veröffentlichen Geschäftsergebnisse werden eher gemischt aufgenommen. Die Handelsstreitigkeiten der USA mit China und Europa warten noch auf eine Lösung. "Die Grundstimmung bei vielen Investoren rund um den Globus ist zwar offenbar positiv, aber sicher fühlen sie sich ihrer Sache nicht und so stehen viele Anleger eher dezent an der Seitenlinie und scheuen vor einer klaren Positionierung zurück", sagte Marktanalyst Heinz-Gerd Sonnenschein von der Postbank.

In Japan gewann der Nikkei-Index 0,2 Prozent auf 21.464 Punkte. Der Euro steigt bis auf 1,1360 US-Dollar.

Konjunktur in Europa lahmt weiter

Der Privatwirtschaft in der Eurozone hat ihr Wachstum im Februar auf niedrigem Niveau leicht beschleunigt. Der Einkaufsmanagerindex - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg um 0,4 Punkte auf 51,4 Zähler, wie das Institut IHS Markit am Donnerstag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg auf 51,1 Zähler gerechnet. Das Barometer verharrt damit über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. "Die Euro-Zone kam auch im Februar kaum vom Fleck", sagte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson.

Die Deutsche Telekom hat vor ihrer geplanten Milliardenübernahme in den USA weiter kräftig vom Aufschwung der US-Tochter profitiert. Konzernweit kletterte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 2018 im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 23,3 Milliarden Euro. Die US-Mobilfunksparte trägt mittlerweile mehr als 40 Prozent zum operativen Ergebnis bei und war maßgeblich für den Anstieg verantwortlich. Aber auch die Heimatgeschäfte und auch das Europageschäft liefen besser.



Der Gewinn sank allerdings um über ein Drittel auf 2,2 Milliarden Euro. Im vierten Quartal rutschte die Telekom vor allem wegen Abschreibungen auf das Europageschäft in die roten Zahlen. Vor einem Jahr hatte zudem ein milliardenschwerer Sonderertrag aus der US-Steuerreform positiv zu Buche geschlagen. | mehr

Der Konsumgüterkonzern Henkel will für das vergangene Geschäftsjahr 2018 eine Dividende je Vorzugsaktie 1,85 Euro zahlen, je Stammaktie sind es 1,83 Euro - die höchsten Dividenden in der Unternehmensgeschichte. Im Vorjahr hatten die Werte noch bei 1,79 bzw. 1,77 Euro gelegen. Im vergangenen Jahr schrumpfte der Umsatz minimal, das operative Ergebnis stieg nur noch leicht. | mehr

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat im vergangenen Jahr mehr verdient und hebt seine Dividende an. Bei einem Umsatzplus von vier Prozent auf 2,6 Milliarden Euro legte das operative Ergebnis (Ebit) um drei Prozent auf 383 Millionen Euro zu. Die Dividende soll 0,95 Euro je Vorzugsaktie und 0,94 Euro je Stammaktie betragen - ein Plus von vier Prozent. | mehr

Fielmann: Dividendenerhöhung Nummer 14

Die Optikerkette Fielmann hat dank guter Geschäfte im vierten Quartal ihre Jahresziele erreicht. Der Umsatz wuchs im vergangenen Jahr um rund drei Prozent auf 1,43 Milliarden Euro geklettert. Der Gewinn kletterte unter anderem wegen der Investitionen in die Digitalisierung nur leicht auf 174 Millionen Euro. Die Dividende steigt um fünf Cent auf 1,90 Euro je Aktie. Das ist die 14. Anhebung in Folge.

Der Windkraftanlagenhersteller Nordex blickt optimistisch ins neue Jahr. "Wir sind mit einem gut gefüllten Auftragsbuch in das Jahr 2019 gestartet", erklärte Konzernchef José Luis Blanco. Im vergangenen Jahr hatte Nordex kräftige Einbußen verbucht. Der Umsatz sank von 3,08 auf 2,46 Milliarden Euro. Mit 101,7 Millionen Euro halbierte sich das Ebitda. | mehr

Pfeiffer Vacuum pumpt sich nach oben

Der Vakuumpumpenspezialist Pfeiffer Vacuum hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz um zwölf Prozent auf 659,7 Millionen Euro und damit auf einen neuen Bestwert gesteigert. Der Erlös lag damit am oberen Ende der Unternehmensprognose und fiel besser aus, als Experten erwartet hatten. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg um ein Drittel auf 95 Millionen Euro. Die Ebit-Marge kletterte damit von 12,2, auf 14,4 Prozent. Der Auftragsbestand zog um 14 Prozent auf 145 Millionen Euro an. Für 2019 kündigte der Vorstand weitere Umsatzzuwächse an, erwartet aber keine deutliche Verbesserung der Marge.

Der Halbleiterkonzern Siltronic erwartet 2019 ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von mehr als zehn Prozent unter dem des Vorjahres. Der Grund dafür sind erhöhte Abschreibungen und höhere Stromkosten. Auch die Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) solle leicht unter der des Vorjahres liegen. Der Umsatz soll sich abhängig von Wechselkurseinflüssen in der Größenordnung des Vorjahres bewegen. | mehr

Krones ohne Saft und Kraft

Der Hersteller von Verpackungs- und Abfülltechnik Krones ist 2018 von Kosten infolge von Zukäufen belastet worden. Insgesamt sank das Ergebnis vor Steuern um 54,5 Millionen auf 204,3 Millionen Euro. Der Umsatz stieg dagegen um 4,4 Prozent auf 3,854 Milliarden Euro, der Auftragseingang legte um 4,5 Prozent auf 3,96 Milliarden Euro zu. Fürs laufende Jahr rechnet das SDax-Mitglied mit einer weiter leicht sinkenden Profitabilität.

Indus verfehlt Ergebnisziel

Dem auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen spezialisierte Beteiligungskonzern Indus machen Restrukturierungen in der Fahrzeugtechnik zu schaffen. Das operative Ergebnis fiel im vergangenen Jahr aufgrund der Belastungen vor Wertminderungen von 153 auf rund 151 Millionen Euro und damit unter der Prognose von 154 bis 160 Millionen Euro. Der Umsatz stieg derweil von 1,64 auf 1,71 Milliarden Euro.

SAF-Holland fällt in Ungnade

Der mit Abstand größte Verlierer im SDax ist die Aktie von SAF-Holland. Der Zulieferer für die Nutzfahrzeugindustrie habe zwar mit seinem Umsatz ihre Schätzung übertroffen und mit dem Wachstum aus eigener Kraft über der eigenen Zielmarke gelegen, schrieb Analystin Yasmin Steilen von der Commerzbank. Doch der Ausblick auf 2019 lasse ein weiteres Übergangsjahr mit nur wenig Fortschritte bei den geplanten Kosteneinsparungen erwarten.

Telefonica: Raus aus den Schulden

Der spanische Telekomkonzern Telefonica hat 2018 dank eines kräftigen Schuldenabbaus seinen Gewinn gesteigert. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 3,3 Milliarden Euro und damit gut sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank um knapp vier Prozent auf 15,6 Milliarden Euro. Im laufenden Jahr will die Telefonica-Führung den Umsatz um etwa zwei Prozent steigern. Das operative Ergebnis soll im gleichen Maß zulegen.

Swiss Re hinkt der Konkurrenz hinterher

Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re hat 2018 wegen mehrerer Naturkatastrophen erneut einen Milliardengewinn verfehlt. Unter dem Strich verdiente der Rivale des Weltmarktführers Münchener Rück 421 Millionen US-Dollar und damit 27 Prozent mehr als 2017. Die Aktionäre sollen eine von 5,00 auf 5,60 Schweizer Franken erhöhte Dividende erhalten.

Barclays schreibt wieder Gewinne

Die britische Großbank Barclays ist 2018 trotz Finanzmarktturbulenzen und einer Milliardenstrafe in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,4 Milliarden britischen Pfund, nach einem Verlust von 1,9 Milliarden Pfund ein Jahr zuvor. Die Aktionäre sollen wie von Analysten erwartet eine auf 6,5 Pence je Aktie mehr als verdoppelte Dividende erhalten.

Gewinneinbruch bei Axa

Europas zweitgrößtem Versicherer Axa haben Kosten für den Börsengang der US-amerikanischen Einheit und Naturkatastrophen die Bilanz verhagelt. Der Nettogewinn sank 2018 um 66 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro und lag damit unter den Markterwartungen von 2,47 Milliarden Euro. Unwetter kosteten den Konzern rund zwei Milliarden Euro, allein 600 Millionen Euro entfielen auf den Hurrikan Michael in den USA und auf Waldbrände in Kalifornien.

ME