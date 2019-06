Hoffnung auf noch mehr billiges EZB-Geld "Super Mario" macht die Börsen munter

Stand: 18.06.2019, 15:12 Uhr

Lockere Töne von EZB-Chef Mario Draghi haben die Börsen heute ins Plus gehievt. Der Italiener stellte weitere Geldspritzen in Aussicht, sollten sich die Wirtschaftsaussichten nicht bessern. Der Euro rutschte ab.

In der portugiesischen Sonne von Sintra kam "Super Mario" die Erleuchtung. Sollte die Inflation in der Eurozone nicht anziehen, sei eine zusätzliche geldpolitische Lockerung notwendig, meinte er auf der Notenbank-Konferenz. Zusätzliche Zinssenkungen und weitere Anleihekäufe seien dann denkbar.

Dax auf Ein-Monats-Hoch

Dieser kleine Wink mit der Geldspritze versetzte die Anleger in einen Freudentaumel. Der Dax drehte ins Plus und schoss bis zum frühen Nachmittag um gut 1,5 Prozent nach oben. Mit zeitweise 12.300 Punkten notierte er so hoch wie zuletzt Mitte Mai.

Flucht in sichere Anleihen

Bei Anleihen europäischer Staaten griffen Investoren ebenfalls beherzt zu. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen Bundestitel auf ein Rekordtief von minus 0,326 Prozent. Ihre österreichischen Pendants rentierten mit minus 0,047 Prozent erstmals überhaupt unter Null. Der Euro verbilligte sich dagegen auf 1,1190 Dollar.

Zinssenkung in Europa schon Ende Juli?

Manche Experten rechnen nun gar schon im Juli mit einer Zinssenkung der EZB. Commerzbank-Volkswirt Michael Schubert glaubt, dass die Währungshüter auf ihrer nächsten Sitzung am 25. Juli den Einlagezins von minus 0,4 auf minus 0,5 Prozent beschließen und die Einführung eines Staffelzinses in Betracht ziehen. "Falls es im Rahmen des G20-Gipfels Ende Juni nicht zu einer Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China kommt, dürften geldpolitische Lockerungsmaßnahmen aus dem Euro Tower eine fast sichere Angelegenheit sein", glaubt Elmar Völker, Analyst bei LBBW Research.

B5 Börse 10.15 Uhr: Spielraum für Anleihekäufe

ZEW-Index trübt sich deutlich ein

Angesichts der Aussicht auf eine weitere Geldflut der EZB treten schwache Konjunktursignale aus Deutschland in den Hintergrund. Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Juni dramatisch eingetrübt. Der Indikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) brach um 19,0 Punkte auf minus 21,1 Zähler ein, wie das ZEW-Institut mitteilte. Es war der zweite Rückgang in Folge. Analysten hatten zwar einen Dämpfer erwartet, aber im Schnitt nur auf minus 5,6 Punkte.

"Der starke Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen fällt zusammen mit einer erhöhten Unsicherheit mit Blick auf die zukünftige weltwirtschaftliche Entwicklung sowie einer substanziell schlechteren Konjunkturentwicklung in Deutschland zu Beginn des zweiten Quartals", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach.

Wall Street dürfte klar im Plus eröffnen

Die Wall Street dürfte ebenfalls freundlich tendieren. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt 0,6 Prozent höher auf 26.261 Punkte. Das wäre der höchste Stand seit Anfang Mai. Der Dow hatte sich vom Zwischentief Anfang Juni zuletzt zwar um knapp sechs Prozent erholt und dabei von der Aussicht auf baldige Zinssenkungen in den USA profitiert, in den vergangenen Tagen aber an Kraft verloren. Händlern zufolge wollten viele Investoren erst einmal auf die geldpolitischen Aussagen der US-Notenbank am Mittwoch warten.

Warten auf die Fed

Börsianer sind gespannt, ob die Fed am Mittwoch Zinssenkungen signalisieren wird. Diese Hoffnung könnte aber enttäuscht werden, warnte Philippe Waechter, Chef-Volkswirt des Vermögensverwalters Ostrum. Schließlich laufe der US-Konjunkturmotor noch rund. "Zudem könnte die Fed mit einem zu schnellen Handeln den Eindruck erwecken, dass sie sich der Kritik des US-Präsidenten fügt, dass sie also an Unabhängigkeit eingebüßt hat." Donald Trump hatte unlängst erneut niedrigere US-Zinsen gefordert.

Gold glänzt mehr und mehr

Gefragt ist auch Gold, das sich um ein Prozent auf 1.352 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) verteuert. Das Edelmetall wird von Anlegern oft als Absicherung gegen eine anziehende Inflation genutzt. Die "Antikrisen-Währung" profitiert Börsianern zufolge außerdem vom ungelösten Zollstreit zwischen den USA und China.

Der Chiphersteller Infineon hat sich einen Teil der benötigen Milliarden für die Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor durch eine Kapitalerhöhung besorgt. Es wurden knapp 113 Millionen neue Aktien zu je 13,70 Euro in einem beschleunigten Verfahren bei institutionellen Investoren platziert. Das ist ein Abschlag von rund 4,6 Prozent zum Schlusskurs vom Montag. Vor Kosten und Provisionen nahm Infineon 1,55 Milliarden Euro ein.



Infineon hatte Anfang Juni den Kauf des Konkurrenten Cypress Semiconductor für neun Milliarden Euro angekündigt - es wäre die größte Übernahme in der Unternehmensgeschichte. | mehr

Der Zahlungsabwickler Wirecard liegt im Dax ganz vorne. Auf der heutigen Hauptversammlung hat das Unternehmen die Irritationen in Singapur als "Qualitätsmängel" bezeichnet. Es habe keine Verstöße gegen Compliance-Regeln gegeben. Außerdem bestätigte das Unternehmen die Prognose für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda). | mehr

Merck bei Versum fast am Ziel

Die Aktionäre des US-Chipzulieferers Versum haben der Übernahme durch den Darmstädter Merck-Konzern zugestimmt. In der Nacht auf Dienstag votierten sie für den 5,8 Milliarden Euro schweren Deal. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden, wie Merck mitteilte. Merck hatte nach einigem Tauziehen und der Erhöhung der Offerte im April das Versum-Management auf seine Seite gezogen. Der Konzern tariert mit dem Zukauf seine drei Sparten besser aus, zugunsten des lukrativen Geschäfts mit Display- und Halbleiter-Herstellern. Der Anteil dieses Spezialchemie-Geschäfts am Umsatz des Konzerns steigt mit der Übernahme auf 23 von bislang 16 Prozent.

Deutsche Bank fährt US-Geschäft zurück

Die Deutsche Bank will laut Insidern ihr Aktienhandelsgeschäft in den USA auf das Allernotwendigste reduzieren. Es sollten dort nur noch Geschäfts- und hochvermögende Kunden bedient werden, sagten drei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Es sei auch über einen kompletten Rückzug aus dem amerikanischen Aktienhandelsgeschäft beraten worden. Man habe jedoch eine Option bevorzugt, die die Beibehaltung einer Präsenz in dem Markt vorsehe.

Der Halbleiterhersteller Siltronic senkt die Erwartungen im laufenden Geschäftsjahr. Die "geopolitischen Unsicherheiten und der negative Einfluss der Exportbeschränkungen der US-Regierung gegenüber chinesischen Technologieunternehmen" würden zu einer Nachfrageschwäche führen, erklärte der MDax-Konzern. Siltronic erwartet jetzt einen Umsatz von zehn bis 15 Prozent unter dem des Vorjahres. Zuvor war das Unternehmen von fünf bis zehn Prozent weniger ausgegangen. Bei der Marge auf den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) rechnen die Münchener noch mit 30 bis 35 Prozent, statt 33 bis 37. Beim Netto-Cashflow liegt die Erwartung jetzt bei 180 Millionen Euro weniger, zuvor hatte man ein Minus von 150 Millionen Euro angepeilt. | mehr

Carl Zeiss auf Rekordhoch

Den Aktien des Medizintechnikunternehmens Carl Zeiss Meditec ist nach einer Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler auf ein Rekordhoch gestiegen. Metzler-Analyst Alexander Neuberger rechnet mit einer Fortsetzung des starken Laufs der Aktien und traut ihnen mittelfristig sogar 100 Euro zu, nachdem sein bisheriges Kursziel 75 Euro lautet. Er blickt positiv auf die Gewinnmargen, für die er mit weiteren Steigerungen rechnet und sieht auch die Chance auf eine Anhebung der Jahresziele durch das Unternehmen. Vor diesem Hintergrund stufte der Experte die Papiere von "Hold" auf "Buy" hoch.

Die angeschlagene Kölner Restaurantkette Vapiano hat im vergangenen Jahr ihre Verluste auf 101 Millionen Euro fast verdreifacht. Dabei konnte der Umsatz dank der Neueröffnungen noch um 14 Prozent auf 372 Millionen Euro gesteigert werden. Auch für das Geschäftsjahr 2019 rechnet das Management mit einem Verlust. Der Vorstand gehe davon aus, dass "das Konzerngesamtergebnis im Geschäftsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr zwar deutlich verbessert, jedoch noch negativ im mittleren zweistelligen Millionenbereich ausfallen wird", teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Ein positives Konzernergebnis werde für 2021 erwartet. | mehr

Nestlé kämpft gegen Katzenallergie

Die Nestlé-Tochter Purina arbeitet an einem Tierfutter, das für weniger allergische Reaktionen von Menschen auf Katzen sorgen soll. Das berichtet die Schweizer "Handelszeitung". Allerdings lässt sich laut dem Bericht noch nicht sagen, wann das Katzenfutter auf den Markt kommen soll. Man habe erst einmal den wissenschaftlichen Durchbruch präsentiert, so Nestlé.

nb