Draghi heizt Stimmung an Sommer-Party an den Börsen

Stand: 18.06.2019, 18:05 Uhr

Von wegen Sommerflaute! Am Dienstag hat der Dax einen kräftigen Sprung nach vorne gemacht – dank Aussagen von EZB-Präsident Draghi. "Super Mario" stellte noch mehr billiges Geld in Aussicht. Die Anleger reagieren begeistert.

Kommt jetzt die große Sommer-Rally? Drei Tage vor dem offiziellen Beginn der heißesten Zeit des Jahres heizte sich die Stimmung an den Aktienmärkten kräftig auf. Der Dax stürmte um gut zwei Prozent nach oben und erreichte mit 12.331 Punkten das höchste Niveau seit Anfang Mai. Wenn es so weitergeht, könnte der Juni einer der besten Börsenmonate werden. Seit Monatsanfang hat der deutsche Leitindex bereits knapp fünf Prozent zugelegt.

Dow startet durch

Auch an der Wall Street standen die Zeichen auf dunkelgrün. Der Dow gewann in den beiden ersten Handelsstunden rund 1,4 Prozent und notierte auf dem höchsten Stand seit Anfang Mai. Der US-Blue-Chip-Index hatte sich vom Zwischentief Anfang Juni zuletzt zwar um knapp sechs Prozent erholt und dabei von der Aussicht auf baldige Zinssenkungen in den USA profitiert, in den vergangenen Tagen aber an Kraft verloren.

Draghi schürt Zinssenkung-Spekulationen

Diesmal war es vor allem ein Italiener, der die Kurse trieb. Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) fachte bei einer Rede auf der Notenbank-Konferenz im portugiesischen Sintra die Zinssenkungsfantasie im Euro-Raum neu an. Sollte die Inflation in der Eurozone nicht anziehen, sei eine zusätzliche Geldpolitische Lockerung notwendig, meinte Draghi. Zusätzliche Zinssenkungen und weitere Anleihekäufe seien dann denkbar.

Manche Experten rechnen nun gar schon im Juli mit einer Zinssenkung der EZB. Commerzbank-Volkswirt Michael Schubert glaubt, dass die Währungshüter auf ihrer nächsten Sitzung am 25. Juli den Einlagezins von minus 0,4 auf minus 0,5 Prozent beschließen und die Einführung eines Staffelzinses in Betracht ziehen. "Falls es im Rahmen des G20-Gipfels Ende Juni nicht zu einer Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China kommt, dürften geldpolitische Lockerungsmaßnehmen aus dem Euro Tower eine fast sichere Angelegenheit sein", glaubt Elmar Völker, Analyst bei LBBW Research.

Bundesanleihe-Renditen auf Rekordtief

Die in Aussicht gestellte Lockerung der Geldpolitik schickte die Renditen von europäischen Staatsanleihen auf Talfahrt. Die Rendite der zehnjährigen Bundestitel fiel auf ein Rekordtief von minus 0,326 Prozent. In Frankreich und Österreich rentierten die Staatspapiere erstmals überhaupt unter Null.

Trump greift Draghi an

Der Euro verbilligte sich auf 1,1190 Dollar. Das gefiel US-Präsident Trump gar nicht. Er griff Draghi direkt an. Seine Ankündigungen hätten den Euro gegenüber dem Dollar sofort gedrückt und die Märkte in Europa hätten zugelegt. "Unfair gegenüber den USA", twitterte der Präsident. "Deutscher Dax deutlich gestiegen wegen den Stimulus-Bemerkungen von Mario Draghi. Sehr unfair gegenüber den Vereinigten Staaten", ergänzte er. Trump treibt um, dass Waren und Dienstleistungen aus der Euro-Zone preislich umso attraktiver in anderen Währungsgebieten werden, je billiger der Euro wird. Das verschafft ihnen Preisvorteile gegenüber Waren aus den USA.

Droht der Währungskrieg?

Volkswirten zufolge entbehren die Anschuldigungen der Währungsmanipulation jeder Grundlage. "Der starke Dollar ist Ausdruck der fundamentalen Konjunkturdaten in den USA", sagte Marco Bargel, Chefvolkswirt der Postbank. "Der gegen Draghi gerichtete Tweet lässt die Befürchtung aufkommen, dass Trump nicht nur an einem Handelskrieg, sondern auch an einem Währungskrieg interessiert sein könnte."

ZEW-Index trübt sich deutlich ein

Angesichts der Aussicht auf eine weitere Geldflut der EZB traten schwache Konjunktursignale aus Deutschland in den Hintergrund. Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Juni dramatisch eingetrübt. Der Indikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) brach um 19,0 Punkte auf minus 21,1 Zähler ein, wie das ZEW-Institut mitteilte. Es war der zweite Rückgang in Folge. Analysten hatten zwar einen Dämpfer erwartet, aber im Schnitt nur auf minus 5,6 Punkte.

"Der starke Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen fällt zusammen mit einer erhöhten Unsicherheit mit Blick auf die zukünftige weltwirtschaftliche Entwicklung sowie einer substanziell schlechteren Konjunkturentwicklung in Deutschland zu Beginn des zweiten Quartals", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach.

Gold glänzt mehr und mehr

Gefragt war am Dienstag auch Gold, das sich um 0,5 Prozent auf 1.346 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) verteuerte. Das Edelmetall wird von Anlegern oft als Absicherung gegen eine anziehende Inflation genutzt. Die "Antikrisen-Währung" profitiert Börsianern zufolge außerdem vom ungelösten Zollstreit zwischen den USA und China.

Der Chiphersteller Infineon hat sich einen Teil der benötigen Milliarden für die Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor durch eine Kapitalerhöhung besorgt. Es wurden knapp 113 Millionen neue Aktien zu je 13,70 Euro in einem beschleunigten Verfahren bei institutionellen Investoren platziert. Das ist ein Abschlag von rund 4,6 Prozent zum Schlusskurs vom Montag. Vor Kosten und Provisionen nahm Infineon 1,55 Milliarden Euro ein.



Infineon hatte Anfang Juni den Kauf des Konkurrenten Cypress Semiconductor für neun Milliarden Euro angekündigt - es wäre die größte Übernahme in der Unternehmensgeschichte. | mehr

Der Zahlungsabwickler Wirecard liegt im Dax ganz vorne. Auf der heutigen Hauptversammlung hat das Unternehmen die Irritationen in Singapur als "Qualitätsmängel" bezeichnet. Es habe keine Verstöße gegen Compliance-Regeln gegeben. Außerdem bestätigte das Unternehmen die Prognose für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda). | mehr

Rollen jetzt die Köpfe bei der Deutschen Bank?

Bei der krisengeplagten Deutschen Bank steht möglicherweise ein Umbau im Top-Management bevor. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg erwägt Vorstandschef Christian Sewing die Ablösung von Finanzvorstand James von Moltke. Möglicherweise könnte auch Investmentbanking-Chef Garth Ritchie gehen, berichtet die Agentur. Einem Bericht des "Manager Magazins" zufolge soll Sewing die Übernahme des Investmentbanking in Erwägung ziehen. Der Umbau der Problemsparte könne möglicherweise zur Chefsache werden, schreibt das Magazin am Dienstag mit Verweis auf Insider. Aktuell diskutiere Sewing den Schritt mit Vertrauten.

Merck bei Versum fast am Ziel

Die Aktionäre des US-Chipzulieferers Versum haben der Übernahme durch den Darmstädter Merck-Konzern zugestimmt. In der Nacht auf Dienstag votierten sie für den 5,8 Milliarden Euro schweren Deal. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden, wie Merck mitteilte. Merck hatte nach einigem Tauziehen und der Erhöhung der Offerte im April das Versum-Management auf seine Seite gezogen. Der Konzern tariert mit dem Zukauf seine drei Sparten besser aus, zugunsten des lukrativen Geschäfts mit Display- und Halbleiter-Herstellern. Der Anteil dieses Spezialchemie-Geschäfts am Umsatz des Konzerns steigt mit der Übernahme auf 23 von bislang 16 Prozent.

Siemens stößt E-Motoren für Flugzeuge ab

Siemens hat keine Lust mehr, elektrische Flugzeugmotoren zu entwickeln. Das Geschäft soll zum Jahresende vom britischen Triebwerkhersteller Rolls Royce übernommen werden. Die Abteilung "eAircraft" hatte in den vergangenen Jahren mit ihren Triebwerken mehrere medien- und publikumswirksame Rekorde aufgestellt. Ein bekanntes Projekt war die Entwicklung eines elektrischen Flugtaxis gemeinsam mit Airbus. Diese Kooperation läuft ebenfalls Ende des Jahres aus.

Geplanter Berliner Mietendeckel setzt Immowerten zu

Die deutschen Wohnimmobilien-Aktien wie die Deutsche Wohnen, Ado Properties und Vonovia sind am Dienstagnachmittag ins Minus gedreht. Der rot-rot-grüne Senat in Berlin hat sich auf das Eckpunktepapier für einen Mietendeckel in der Hauptstadt geeinigt. Demnach soll ein fünfjähriger Mietpreiserhöhungsstopp in der Hauptstadt eingeführt werden. Ein Gesetzentwurf soll Mitte Oktober beschlossen werden. Das geplante Gesetz soll dann spätestens im Januar 2020 in Kraft treten. Seit dem Bekanntwerden der Pläne haben besonders die Aktien von Ado Properties nachgegeben. Die SDax-Firma ist auf Berliner Wohnungen fokussiert.

Der Halbleiterhersteller Siltronic senkt die Erwartungen im laufenden Geschäftsjahr. Die "geopolitischen Unsicherheiten und der negative Einfluss der Exportbeschränkungen der US-Regierung gegenüber chinesischen Technologieunternehmen" würden zu einer Nachfrageschwäche führen, erklärte der MDax-Konzern. Siltronic erwartet jetzt einen Umsatz von zehn bis 15 Prozent unter dem des Vorjahres. Zuvor war das Unternehmen von fünf bis zehn Prozent weniger ausgegangen. Bei der Marge auf den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) rechnen die Münchener noch mit 30 bis 35 Prozent, statt 33 bis 37. Beim Netto-Cashflow liegt die Erwartung jetzt bei 180 Millionen Euro weniger, zuvor hatte man ein Minus von 150 Millionen Euro angepeilt. | mehr

Carl Zeiss auf Rekordhoch

Den Aktien des Medizintechnikunternehmens Carl Zeiss Meditec ist nach einer Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler auf ein Rekordhoch gestiegen. Metzler-Analyst Alexander Neuberger rechnet mit einer Fortsetzung des starken Laufs der Aktien und traut ihnen mittelfristig sogar 100 Euro zu, nachdem sein bisheriges Kursziel 75 Euro lautet. Er blickt positiv auf die Gewinnmargen, für die er mit weiteren Steigerungen rechnet und sieht auch die Chance auf eine Anhebung der Jahresziele durch das Unternehmen. Vor diesem Hintergrund stufte der Experte die Papiere von "Hold" auf "Buy" hoch.

Maut-Urteil belastet Kapsch TrafficCom

Nach dem EuGH-Urteil gegen die deutsche Pkw-Maut haben die Aktien von Krapsch TrafficCom gut sechs Prozent nachgegeben. Das österreichische Unternehmen hatte gemeinsam mit der deutschen CTS Eventim den Zuschlag für die Erhebung der Maut erhalten. Kapsch TrafficCom rechnet vorerst nicht mit Verlusten aus dem Projekt.



Der Europäische Gerichtshof hat die Pkw-Maut in Deutschland gestoppt, weil sie nach Ansicht der Richter rechtswidrig und diskriminierend ist. Die EU-Richter monierten, dass die wirtschaftliche Last der Abgabe praktisch ausschließlich auf den Haltern und Fahrern von in anderen EU-Staaten zugelassenen Fahrzeugen liege.

Die angeschlagene Kölner Restaurantkette Vapiano hat im vergangenen Jahr ihre Verluste auf 101 Millionen Euro fast verdreifacht. Dabei konnte der Umsatz dank der Neueröffnungen noch um 14 Prozent auf 372 Millionen Euro gesteigert werden. Auch für das Geschäftsjahr 2019 rechnet das Management mit einem Verlust. Der Vorstand gehe davon aus, dass "das Konzerngesamtergebnis im Geschäftsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr zwar deutlich verbessert, jedoch noch negativ im mittleren zweistelligen Millionenbereich ausfallen wird", teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Ein positives Konzernergebnis werde für 2021 erwartet. | mehr

Nestlé kämpft gegen Katzenallergie

Die Nestlé-Tochter Purina arbeitet an einem Tierfutter, das für weniger allergische Reaktionen von Menschen auf Katzen sorgen soll. Das berichtet die Schweizer "Handelszeitung". Allerdings lässt sich laut dem Bericht noch nicht sagen, wann das Katzenfutter auf den Markt kommen soll. Man habe erst einmal den wissenschaftlichen Durchbruch präsentiert, so Nestlé.

