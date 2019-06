Draghis Coup EZB sticht ZEW

Stand: 18.06.2019, 11:50 Uhr

Von den anfänglichen deutlichen Kursverlusten ist nichts mehr zu sehen. Der Dax nimmt inzwischen sogar die Marke von 12.200 Punkten in Angriff.

Der bisherige Tageshöchstkurs liegt bei 12.191 Punkten - ein Plus von 0,9 Prozent. Grund ist eine Rede von EZB-Präsident Mario Draghi. Sollte sich der Wirtschaftsausblick nicht bessern, sei eine zusätzliche Lockerung der Geldpolitik notwendig, sagte Draghi am Morgen auf der EZB-Notenbankkonferenz im portugiesischen Sintra. Zusätzliche Zinssenkungen und weitere Anleihekäufe seien denkbar, sie gehörten zum Instrumentenkasten der EZB. Der Euro rutschte nach den Worten Draghis um einen halben Cent bis auf 1,1182 US-Dollar ab.

Der Kurs der deutschen Bundesanleihe legte um 0,5 Prozent zu, die Rendite fiel auf ein Rekordtief von minus 0,296 Prozent. Zehnjährige italienische Bonds rentierten mit 2,168 Prozent, das ist so wenig wie seit Mai 2018 nicht mehr. Draghi habe die Markterwartungen mit Blick auf weitere geldpolitische Lockerungen erneut angeheizt, sagte Elmar Völker, Analyst bei LBBW Research. "Falls es im Rahmen des G20-Gipfels Ende nicht zu einer Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China kommt, dürften geldpolitische Lockerungsmaßnahmen aus dem Euro Tower eine fast sichere Angelegenheit sein."

B5 Börse 10.15 Uhr: Spielraum für Anleihekäufe

Die Aussagen von Draghi können die äußerst schwachen Wirtschaftsdaten aus Deutschland kompensieren.

Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Juni dramatisch eingetrübt. Der Indikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) brach um 19,0 Punkte auf minus 21,1 Zähler ein, wie das ZEW-Institut am Dienstag in Mannheim mitteilte. Es war der zweite Rückgang in Folge. Analysten hatten zwar einen Dämpfer erwartet, aber im Schnitt nur auf minus 5,6 Punkte. "Der starke Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen fällt zusammen mit einer erhöhten Unsicherheit mit Blick auf die zukünftige weltwirtschaftliche Entwicklung sowie einer substanziell schlechteren Konjunkturentwicklung in Deutschland zu Beginn des zweiten Quartals", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. Als Ursache nannte er unter anderem die Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China.

US-Leitzins im Blick

Auch losgelöst von der europäischen Geldpolitik wird das Zinsthema der Börse erhalten bleiben. Von dem Fed-Entscheid am Mittwoch erwarten Ökonomen trotz der Spekulationen auf baldige Zinssenkungen im laufenden Jahr noch keinen Zinsschritt. Allerdings wird ein Signal erwartet, dass es zu einem derartigen Schritt in den kommenden Monaten kommt.

Der Chiphersteller Infineon hat sich einen Teil der benötigen Milliarden für die Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor durch eine Kapitalerhöhung besorgt. Es wurden knapp 113 Millionen neue Aktien zu je 13,70 Euro in einem beschleunigten Verfahren bei institutionellen Investoren platziert. Das ist ein Abschlag von rund 4,6 Prozent zum Schlusskurs vom Montag. Vor Kosten und Provisionen nahm Infineon 1,55 Milliarden Euro ein.



Infineon hatte Anfang Juni den Kauf des Konkurrenten Cypress Semiconductor für neun Milliarden Euro angekündigt - es wäre die größte Übernahme in der Unternehmensgeschichte. | mehr

Wirecard überzeugt die Anleger

Der Zahlungsabwickler Wirecard liegt im Dax ganz vorne. Auf der heutigen Hauptversammlung hat das Unternehmen die Irritationen in Singapur als "Qualitätsmängel" bezeichnet. Es habe keine Verstöße gegen Compliance-Regeln gegeben. Außerdem bestätigte das Unternehmen die Prognose für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda).

Merck bei Versum fast am Ziel

Die Aktionäre des US-Chipzulieferers Versum haben der Übernahme durch den Darmstädter Merck-Konzern zugestimmt. In der Nacht auf Dienstag votierten sie für den 5,8 Milliarden Euro schweren Deal. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden, wie Merck mitteilte. Merck hatte nach einigem Tauziehen und der Erhöhung der Offerte im April das Versum-Management auf seine Seite gezogen. Der Konzern tariert mit dem Zukauf seine drei Sparten besser aus, zugunsten des lukrativen Geschäfts mit Display- und Halbleiter-Herstellern. Der Anteil dieses Spezialchemie-Geschäfts am Umsatz des Konzerns steigt mit der Übernahme auf 23 von bislang 16 Prozent.

Deutsche Bank fährt US-Geschäft zurück

Die Deutsche Bank will laut Insidern ihr Aktienhandelsgeschäft in den USA auf das Allernotwendigste reduzieren. Es sollten dort nur noch Geschäfts- und hochvermögende Kunden bedient werden, sagten drei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Es sei auch über einen kompletten Rückzug aus dem amerikanischen Aktienhandelsgeschäft beraten worden. Man habe jedoch eine Option bevorzugt, die die Beibehaltung einer Präsenz in dem Markt vorsehe.

Der Halbleiterhersteller Siltronic senkt die Erwartungen im laufenden Geschäftsjahr. Die "geopolitischen Unsicherheiten und der negative Einfluss der Exportbeschränkungen der US-Regierung gegenüber chinesischen Technologieunternehmen" würden zu einer Nachfrageschwäche führen, erklärte der MDax-Konzern. Siltronic erwartet jetzt einen Umsatz von zehn bis 15 Prozent unter dem des Vorjahres. Zuvor war das Unternehmen von fünf bis zehn Prozent weniger ausgegangen. Bei der Marge auf den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) rechnen die Münchener noch mit 30 bis 35 Prozent, statt 33 bis 37. Beim Netto-Cashflow liegt die Erwartung jetzt bei 180 Millionen Euro weniger, zuvor hatte man ein Minus von 150 Millionen Euro angepeilt. | mehr

Die angeschlagene Kölner Restaurantkette Vapiano hat im vergangenen Jahr ihre Verluste auf 101 Millionen Euro fast verdreifacht. Dabei konnte der Umsatz dank der Neueröffnungen noch um 14 Prozent auf 372 Millionen Euro gesteigert werden. Auch für das Geschäftsjahr 2019 rechnet das Management mit einem Verlust. Der Vorstand gehe davon aus, dass "das Konzerngesamtergebnis im Geschäftsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr zwar deutlich verbessert, jedoch noch negativ im mittleren zweistelligen Millionenbereich ausfallen wird", teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Ein positives Konzernergebnis werde für 2021 erwartet. | mehr

Nestlé kämpft gegen Katzenallergie

Die Nestlé-Tochter Purina arbeitet an einem Tierfutter, das für weniger allergische Reaktionen von Menschen auf Katzen sorgen soll. Das berichtet die Schweizer "Handelszeitung". Allerdings lässt sich laut dem Bericht noch nicht sagen, wann das Katzenfutter auf den Markt kommen soll. Man habe erst einmal den wissenschaftlichen Durchbruch präsentiert, so Nestlé.

ME