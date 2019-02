Hoffnung auf China-Einigung Ein frisches Jahreshoch!

Stand: 21.02.2019, 09:30 Uhr

Der Dax notiert am Morgen zeitweise so hoch wie noch nicht im laufenden Jahr. Wieder einmal hat Donald Trump seine Finger mit im Spiel.

In der ersten halben Handelsstunde steigt der Dax um bis zu 0,4 Prozent auf 11.448,65 Punkte. Damit ist der Index dabei, aus seinem kurzfristigen Seitwärtstrend nach oben auszubrechen. Die Oberkante des Trends verläuft bisher bei rund 11.400 Punkten. In Japan gewann der Nikkei-Index 0,2 Prozent auf 21.464 Punkte. Der Euro steigt bis auf 1,1360 US-Dollar.

Hoffnung im Handelsstreit

In die seit Monaten andauernden Gespräche zur Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China kommt laut Reuters Bewegung. Washington und Peking hätten damit begonnen, die Umrisse einer Einigung zu skizzieren, wurden Insider zitiert. Die beiden Seiten arbeiteten an sechs Absichtserklärungen zu den wichtigsten Strukturreformen, die die USA von China forderten. Die Unterhändler bereiteten zudem eine Liste mit Maßnahmen vor, die es der Volksrepublik ermöglichen sollten, ihren Handelsüberschuss mit den USA zu reduzieren.

Die amerikanischen Aktienmärkte hatten sich gestern noch vor den neuen Impulsen relativ zurückhaltend entwickelt. Der Dow-Jones-Index ging 0,2 Prozent höher auf 25.954 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 stieg ebenfalls 0,2 Prozent auf knapp 2.785 Zähler. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq schloss minimal im Plus auf 7.489 Stellen.

Thema am Markt waren auch die Protokolle der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank (Fed). Händler am Geldmarkt blieben bei ihrer Einschätzung, dass die Fed 2019 keine Zinserhöhung vornehmen wird.

Die Deutsche Telekom hat vor ihrer geplanten Milliardenübernahme in den USA weiter kräftig vom Aufschwung der US-Tochter profitiert. Konzernweit kletterte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 2018 im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 23,3 Milliarden Euro. Die US-Mobilfunksparte trägt mittlerweile mehr als 40 Prozent zum operativen Ergebnis bei und war maßgeblich für den Anstieg verantwortlich. Aber auch die Heimatgeschäfte und auch das Europageschäft liefen besser.



Der Gewinn sank allerdings um über ein Drittel auf 2,2 Milliarden Euro. Im vierten Quartal rutschte die Telekom vor allem wegen Abschreibungen auf das Europageschäft in die roten Zahlen. Vor einem Jahr hatte zudem ein milliardenschwerer Sonderertrag aus der US-Steuerreform positiv zu Buche geschlagen. | mehr

Der Konsumgüterkonzern Henkel will für das vergangene Geschäftsjahr 2018 eine Dividende je Vorzugsaktie 1,85 Euro zahlen, je Stammaktie sind es 1,83 Euro - die höchsten Dividenden in der Unternehmensgeschichte. Im Vorjahr hatten die Werte noch bei 1,79 bzw. 1,77 Euro gelegen. Im vergangenen Jahr schrumpfte der Umsatz minimal, das operative Ergebnis stieg nur noch leicht. | mehr

Fuchs Petrolub hebt Dividende an

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat im vergangenen Jahr mehr verdient und hebt seine Dividende an. Bei einem Umsatzplus von vier Prozent auf 2,6 Milliarden Euro legte das operative Ergebnis (Ebit) um drei Prozent auf 383 Millionen Euro zu. Die Dividende soll 0,95 Euro je Vorzugsaktie und 0,94 Euro je Stammaktie betragen - ein Plus von vier Prozent.

Fielmann: Dividendenerhöhung Nummer 14

Die Optikerkette Fielmann hat dank guter Geschäfte im vierten Quartal ihre Jahresziele erreicht. Der Umsatz wuchs im vergangenen Jahr um rund drei Prozent auf 1,43 Milliarden Euro geklettert. Der Gewinn kletterte unter anderem wegen der Investitionen in die Digitalisierung nur leicht auf 174 Millionen Euro. Die Dividende steigt um fünf Cent auf 1,90 Euro je Aktie. Das ist die 14. Anhebung in Folge.

Nordex will 2018 möglichst schnell vergessen

Der Windkraftanlagenhersteller Nordex blickt optimistisch ins neue Jahr. "Wir sind mit einem gut gefüllten Auftragsbuch in das Jahr 2019 gestartet", erklärte Konzernchef José Luis Blanco. Im vergangenen Jahr hatte Nordex kräftige Einbußen verbucht. Der Umsatz sank von 3,08 auf 2,46 Milliarden Euro. Mit 101,7 Millionen Euro halbierte sich das Ebitda.

Pfeiffer Vacuum pumpt sich nach oben

Der Vakuumpumpenspezialist Pfeiffer Vacuum hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz um zwölf Prozent auf 659,7 Millionen Euro und damit auf einen neuen Bestwert gesteigert. Der Erlös lag damit am oberen Ende der Unternehmensprognose und fiel besser aus, als Experten erwartet hatten. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg um ein Drittel auf 95 Millionen Euro. Die Ebit-Marge kletterte damit von 12,2, auf 14,4 Prozent. Der Auftragsbestand zog um 14 Prozent auf 145 Millionen Euro an. Für 2019 kündigte der Vorstand weitere Umsatzzuwächse an, erwartet aber keine deutliche Verbesserung der Marge.

Der Halbleiterkonzern Siltronic erwartet 2019 ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von mehr als zehn Prozent unter dem des Vorjahres. Der Grund dafür sind erhöhte Abschreibungen und höhere Stromkosten. Auch die Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) solle leicht unter der des Vorjahres liegen. Der Umsatz soll sich abhängig von Wechselkurseinflüssen in der Größenordnung des Vorjahres bewegen. | mehr

Delivery-Hero-Aktien im Überfluss

Der Essenslieferdienst wirft für seine Mitarbeiter und Manager 1,52 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung auf den Markt. Die Mitarbeiter, die dafür Aktienoptionen aus einem Optionsprogramm eingelöst haben, wollen die Papiere zu Geld machen. Auch Finanzvorstand Emmanuel Thomassin will dabei erstmals 40.000 Aktien verkaufen, für die er Optionen bekommen hatte. Mit der Über-Nacht-Platzierung beauftragt ist die UniCredit Bank. Sie hat zum Xetra-Schlusskurs ein Volumen von gut 50 Millionen Euro.

Indus verfehlt Ergebnisziel

Dem auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen spezialisierte Beteiligungskonzern Indus machen Restrukturierungen in der Fahrzeugtechnik zu schaffen. Das operative Ergebnis fiel im vergangenen Jahr aufgrund der Belastungen vor Wertminderungen von 153 auf rund 151 Millionen Euro und damit unter der Prognose von 154 bis 160 Millionen Euro. Der Umsatz stieg derweil von 1,64 auf 1,71 Milliarden Euro.

