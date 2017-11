Schallmauer geknackt Dow erstmals über 20.000 Punkten

Stand: 25.01.2017, 17:41 Uhr

Lange hat er gezaudert, nun hat er es endlich geschafft: Der Dow Jones hat am Mittwoch erstmals in seiner mehr als 130-jährigen Geschichte die Schwelle von 20.000 Punkten überwunden. Das freut selbst US-Präsident Trump.

Mehrfach hatte sich der Blue-Chip-Index dem 20.000er Gipfel genähert, war aber immer wieder gescheitert. Zuletzt am ersten Handelstag des Jahres. Nun aber hat die "Trump-Rally" wieder Fahrt aufgenommen und den Dow endlich über die magische Marke getrieben. Im frühen Handel an der Wall Street schnellte der amerikanische Leitindex auf bis 20.082 Zähler hoch. Anleger hoffen auf massive Steuersenkungen und Infrastrukturpakete der Trump-Regierung, die die US-Konjunktur ankurbeln könnten.

Mit Freude reagierte Trump auf den Dow-Rekordhoch. "Großartig", twitterte er am Abend. Die Partystimmung auf dem Parkett in New York legte sich aber schnell wieder. "Erst waren alle aufgeregt, dann sei der Betrieb wieder normal abgelaufen", sagte ein Händler. Ob der Index bei 20.000 oder 21.000 Punkten stehe, sei an sich nicht so wichtig. "Die Hauptsache ist, dass es weiter nach oben geht."

Trump macht Hoffnung auf Konjunkturspritzen

Seit dem Sieg Donald Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen befindet sich die Wall Street im Höhenflug. Die US-Börsen schwangen sich fast täglich auf immer neue Rekordhochs. Der Dow und der breiter gefasste S&P 500 stiegen um rund zehn Prozent. Kurz nach Weihnachten kam die Wall Street aber zum Stillstand - und verharrte im Abwartemodus, bis Trump die Macht im Weißen Haus übernahm.

"Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist ein schon fast chronischer Konjunkturoptimismus ausgebrochen", sagt NordLB-Analyst Tobias Basse. Getragen wird die Rally von den Finanzwerten, die von der Aussicht auf eine geringere Regulierung profitieren. Der US-Bankenindex gewann fast 25 Prozent. Denn schließlich wurde die Branche seit der weltweiten Finanzkrise von 2008 immer enger an die Leine genommen.

Große Zuversicht bei Firmen und Verbrauchern

Die Hoffnung auf einen Aufschwung unter Trump ist vor allem bei kleinen Unternehmen groß: Das Barometer für deren Zuversicht kletterte im Dezember auf den höchsten Stand seit zwölf Jahren, wie die National Federation of Independent Business bei ihrer monatlichen Umfrage unter Mitgliedsfirmen ermittelte. Unmittelbar nach dem Wahlsieg Trumps im November war das Barometer bereits so kräftig gestiegen wie seit 1980 nicht mehr. Die Firmenchefs hoffen, von Deregulierungen und einer Senkung der Unternehmenssteuern zu profitieren. Allerdings könnten der starke Dollar und der Trumpsche Protektionismus den US-Wirtschaftsaufschwung bremsen.

Auch die Verbraucher blicken optimistisch nach vorn. Das Barometer für deren Konsumlaune erreichte im Dezember den höchsten Wert seit mehr als 15 Jahren. Besonders unter älteren Amerikanern nahm die Zuversicht spürbar zu, wie das Institut The Conference Board erklärt. Das Konsumbarometer der University of Michigan kletterte nach der Wahl ebenfalls deutlich nach oben auf den höchsten Wert seit fast 13 Jahren. Fast jeder fünfte Befragte sagte, Trumps Wahl werde sich positiv auf die Konjunktur auswirken.

Nur zeitlich begrenzte Rally?

Warnende Stimmen, die auf faktische Restriktionen des Regierungshandelns wie etwa die gigantische US-Staatsverschuldung verweisen, verhallen derzeit an den Finanzmärkten. Allerdings mahnt auch die Statistik, dass nach einer freundlichen Börsentendenz in den ersten ein bis zwei Wochen nach der Vereidigung eines neuen Präsidenten in aller Regel Ernüchterung einkehrt. Der bekannte Großinvestor George Soros warnte jüngst gar vor einem "Trump-Crash".

Dax hinkt noch hinterher

Den Dax trennen derweil zu seinem Rekordhoch vom April 2015 von 12.390 Punkten noch gut fünf Prozent. Dagegen sprang der MDax heute auf ein frisches Rekordhoch von 22.894 Punkten.

