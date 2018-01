Richtung 13.600 Die Börse ist in Rekordlaune

Stand: 23.01.2018, 09:30 Uhr

Der Dax hat gleich zu Handelsbeginn ein Rekordhoch erreicht. Darauf mussten Anleger fast drei Monate warten.

In der ersten halben Handelsstunde steigt der deutsche Leitindex Dax bis auf 13.596 Punkte - ein Plus von 1,0 Prozent. Der bisherige Rekord von 13.525 Punkten datierte vom 7. November 2017. Bereits gestern hatte der Dax Kurs darauf genommen, den Sprung über die Marke von 13.500 Punkte aber nicht geschafft. "Als nächstes Ziel haben die Bullen die Hürde von 14.000 Punkten vor Augen", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. "Mit der derzeitigen Stimmung an den Aktienmärkten ist dies für die kommenden Wochen ein durchaus realistisches Szenario."

Auf der Konjunkturseite dürfte sich das Augenmerk im Laufe des Tages auf den ZEW-Index richten, der einen Vorgeschmack auf den Ifo-Geschäftsklimaindex im Wochenverlauf geben könnte.

In Japan gewann der Nikkei-Index 1,3 Prozent auf 24.124 Punkte. Die japanische Notenbank hält unverändert an ihrer Politik des lockeren Geldes fest. Der Strafzins auf Einlagen von Finanzinstituten bleibt bei 0,1 Prozent, wie die Bank von Japan (BoJ) mitteilte. Zudem strebt sie weiterhin eine Rendite von rund null Prozent auf zehnjährige Staatsanleihen an. Der Euro notiert bei rund 1,2250 US-Dollar.

US-Börsen klettern weiter

Hauptgrund für den Dax-Anstieg ist die gute Börsenentwicklung in Amerika. Die im Senat beim Haushaltsstreit und gleich mehrere milliardenschwere Übernahmen trieben gestern die New Yorker Börsen auf neue Höchststände. Der Dow-Jones-Index stieg um 0,6 Prozent auf 26.215 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte um 0,8 Prozent auf 2.833 Stellen zu. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq gewann ein Prozent auf 7.408 Zähler.

Die Senatsführung der Demokraten erklärte gestern, für einen Zwischenhaushalt und das Ende des "Shutdowns" zu stimmen. Mit der Einigung wird die Finanzierung der Regierung zunächst bis zum 8. Februar gesichert. Neben der vorläufigen Einigung im Haushaltsstreit sorgten auch Übernahmen in der Pharmabranche für gute Stimmung.

Netflix wächst und gedeiht

Der Streaminganbieter Netflix ist im vergangenen Quartal weiter stürmisch expandiert. Der Umsatz kletterte um 33 Prozent auf 3,29 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn legt von 67 auf 186 Millionen Dollar zu. Die Zahl der Abos legt um 8,3 auf insgesamt 118 Millionen zu. Die Netflix-Aktie schoss im nachbörslichen Handel um 8,4 Prozent auf 246,70 Dollar in die Höhe. Der Börsenwert lag damit erstmals über der Marke von 100 Milliarden Dollar.

Intel warnt

Der amerikanische Halbleiterhersteller Intel warnt vor der Installation seiner Software-Updates gegen schwerwiegende Sicherheitslücken. Die bisher bereitgestellten Sicherheits-Updates seien fehlerhaft Sie hätten unter anderem zur Folge, dass Computer öfter als unter normalen Umständen hochgefahren würden. An der Lösung des Problems werde gearbeitet.

Gea enttäuscht

Der mit Abstand größter Verlierer im MDax ist die Gea-Aktie. Der Maschinenbauer hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz um knapp zwei Prozent auf 4,58 Milliarden Euro verbessert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging leicht auf voraussichtlich rund 565 Millionen Euro zurück. Damit verfehlte das Unternehmen eigene Prognosespanne von 573 bis 633 Millionen Euro. Die Schwäche der Milchverarbeitungsindustrie und der in den vergangenen Monaten wieder deutlich stärker gewordene Euro auf den Umsatz. Fürs laufende Jahr rechnet Gea mit einem operativen Ergebnis von 590 bis 640 Millionen Euro.

Easyjet wächst kräftig

Die britische Fluggesellschaft Easyjet hat in den drei Monaten bis Ende Dezember ihre Erlöse um 14,4 Prozent auf 1,14 Milliarden britische Pfund in die Höhe geschraubt. Die Zahl der beförderten Passagiere legte um acht Prozent auf 18,8 Millionen zu.

