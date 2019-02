Weiter über 11.400 Dax: Ist das noch ein bullisches Signal?

Stand: 21.02.2019, 14:55 Uhr

Die Anleger hoffen weiter, dass sich die USA und China zeitnah im Handelsstreit einigen. Einige Investoren verlieren jedoch allmählich die Geduld. Damit könnte die Marke von 11.500 Punkten wieder in die Ferne rücken.

Der Dax beendete am Vormittag seine Klettertour bei 11.454 Punkten, gab einen Teil seiner Gewinne wieder ab und drehte sogar kurz ins Minus. Am Nachmittag notiert der Leitindex wieder leicht im Plus bei 11.440 Punkten.

Tatsächlich deuten die jüngsten Konjunkturdaten aus Europa auf eine Abkühlung hin. So fiel der jüngste Einkaufsmanagerindex durchwachsen aus. Er verharrt zwar mit 51,4 Zählern oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Doch zeugt die neueste Umfrage nicht von Dynamik. "Die Euro-Zone kam auch im Februar kaum vom Fleck", sagte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson.

Das könnte den Druck gen Süden wieder verstärken, glauben die Experten von DailyFX. Die Verunsicherung sei weiterhin groß. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sank sogar unter die Erwartungen und verdeutliche die Auswirkungen des andauernden Handelskonflikts zwischen USA und China.

Gestützt wird der Markt nach wie vor von der Hoffnung auf eine Lösung des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits. Laut Insidern wollen die beiden Länder Umrisse einer Einigung skizzieren. Geplant seien Absichtserklärungen zu den Bereichen geistiges Eigentum, Dienstleistungen, Technologietransfer, Landwirtschaft und Währung, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Wall Street schwächer erwartet

"Allerdings dürfte den Investoren weiterhin Sorge bereiten, dass es wenig Fortschritte dieser Art in den Gesprächen mit der Europäischen Union gibt", glaubt Jochen Stanzl von CMC Markets. US-Präsident Donald Trump droht, die Einfuhr von europäischen Autos in die USA als nationales Sicherheitsrisiko einzustufen und mit Strafzöllen.

Auch von der Wall Street sind am Nachmittag keine neuen Impulse zu erwarten. Die Futures deuten auf eine schwächere Eröffnung der Märkte hin. Der Dow Jones-Index dürfte sogar etwas schwächer starten, nachdem der Philly Fed Index, einer der wichtigsten US-Konjunkturindikatoren, im Februar erheblich schlechter ausgefallen ist als erwartet. Statt auf 14,0 Punkte zu sinken, ist er auf minus 4,1 Punkte gesunken. Das ist der niedrigste Stand seit Mai 2016. Dagegen sind die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe schwächer ausgefallen als prognostiziert.

Euro wieder Richtung 1,14 Dollar

Der Euro kann von den durchwachsenen US-Konjunkturdaten profitieren. Er klettert zuletzt bis auf 1,1358 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Starke Kursausschläge gab es nicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1342 Dollar festgesetzt.

Die Deutsche Telekom hat vor ihrer geplanten Milliardenübernahme in den USA weiter kräftig vom Aufschwung der US-Tochter profitiert. Konzernweit kletterte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 2018 im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 23,3 Milliarden Euro. Die US-Mobilfunksparte trägt mittlerweile mehr als 40 Prozent zum operativen Ergebnis bei und war maßgeblich für den Anstieg verantwortlich. Aber auch die Heimatgeschäfte und auch das Europageschäft liefen besser.



Der Gewinn sank allerdings um über ein Drittel auf 2,2 Milliarden Euro. Im vierten Quartal rutschte die Telekom vor allem wegen Abschreibungen auf das Europageschäft in die roten Zahlen. Vor einem Jahr hatte zudem ein milliardenschwerer Sonderertrag aus der US-Steuerreform positiv zu Buche geschlagen. | mehr

Höttges wettert gegen die 5G-Aktion

Telekom-Chef Timotheus Höttges wettert gegen die Versteigerung der 5G-Frequenzen in Deutschland. Er sei nicht "glücklich" über das Auktionsdesign, sagte Höttges am Mittag bei der Vorstellung der Jahresbilanz in Bonn. Damit der deutsche Branchenprimus keine Nachteile davonträgt, wird er nun - wie bereits die kleineren Konkurrenten Telefonica Deutschland und Vodafone Deutschland - einen Eilantrag gegen die Rahmenbedingungen einreichen.



Bisher ist geplant, dass die 5G-Versteigerung in der zweiten Märzhälfte startet. Es ist aber unklar, ob der Termin angesichts der Eilanträge zu halten ist. Höttges kritisierte vor allem die aus seiner Sicht unrealistischen Auktionsauflagen hinsichtlich der Zahl der Funkantennen und des National Roaming.

EZB mit Milliardengewinn

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr erhöht. Der Überschuss stieg von 1,3 Milliarden Euro auf knapp 1,6 Milliarden Euro, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Die Zunahme geht vor allem auf höhere Zins- und Gebühreneinahnen zurück.



Der Gewinn der EZB wird auf die nationalen Notenbanken, also auch an die Bundesbank, gemäß dem Anteil am Kapital der EZB verteilt. Ende Januar sei bereits eine Vorabverteilung von knapp 1,2 Milliarden Euro beschlossen worden. Der restliche Gewinn von 384 Millionen Euro werde am Freitag überwiesen. Die Bundesbank legt ihre Bilanz für 2018 am kommenden Mittwoch vor.

SAP erhöht Dividende

SAP will seinen Aktionären für 2018 eine Ausschüttung von 1,50 Euro je Aktie zahlen, das sind zehn Cent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen mitteilte. Insgesamt reicht SAP damit 1,79 (Vorjahr: 1,67) Milliarden Euro an die eigenen Anteilseigner weiter. "Angesichts unseres starken Wachstums sollen unsere Aktionäre an diesem Erfolg teilhaben", sagte Finanzvorstand Luka Mucic. Insgesamt würden 44 (Vorjahr: 41) Prozent des Nettogewinns ausgeschüttet.

Leichte Kursgewinne verzeichnet die Aktie des Konsumgüterkonzerns Henkel. Das Unternehmen will für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende je Vorzugsaktie von 1,85 Euro zahlen, je Stammaktie sind es 1,83 Euro - die höchsten Dividenden in der Unternehmensgeschichte. Im Vorjahr hatten die Werte noch bei 1,79 bzw. 1,77 Euro gelegen. Im vergangenen Jahr schrumpfte der Umsatz minimal, das operative Ergebnis stieg nur noch leicht. | mehr

Deutlich bergab geht es mit der Fuchs-Aktie. Der Mannheimer Schmierstoffhersteller hat im vergangenen Jahr zwar mehr verdient und hebt auch seine Dividende an. Allerdings sorgte der eher düstere Ausblick für Enttäuschung.

Bei einem Umsatzplus von vier Prozent auf 2,6 Milliarden Euro legte das operative Ergebnis (Ebit) im letzten Jahr um drei Prozent auf 383 Millionen Euro zu. Die Dividende soll 0,95 Euro je Vorzugsaktie und 0,94 Euro je Stammaktie betragen. | mehr

Fielmann: Dividendenerhöhung Nummer 14

Die Optikerkette Fielmann hat dank guter Geschäfte im vierten Quartal ihre Jahresziele erreicht. Der Umsatz wuchs im vergangenen Jahr um rund drei Prozent auf 1,43 Milliarden Euro geklettert. Der Gewinn kletterte unter anderem wegen der Investitionen in die Digitalisierung nur leicht auf 174 Millionen Euro. Die Dividende steigt um fünf Cent auf 1,90 Euro je Aktie. Das ist die 14. Anhebung in Folge.

Um fast zehn Prozent nach oben geht es mit der im TecDax notierten Nordex-Aktie. Der Windkraftanlagenhersteller blickt optimistisch ins neue Jahr. "Wir sind mit einem gut gefüllten Auftragsbuch in das Jahr 2019 gestartet", erklärte Konzernchef José Luis Blanco. Im vergangenen Jahr hatte Nordex kräftige Einbußen verbucht. Der Umsatz sank von 3,08 auf 2,46 Milliarden Euro. Mit 101,7 Millionen Euro halbierte sich das Ebitda. | mehr

Pfeiffer Vacuum pumpt sich nach oben

Auch die Pfeiffer-Aktie macht einen Freudensprung. Der Vakuumpumpenspezialisthat im vergangenen Jahr seinen Umsatz um zwölf Prozent auf 659,7 Millionen Euro und damit auf einen neuen Bestwert gesteigert. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg um ein Drittel auf 95 Millionen Euro.

Der Auftragsbestand zog um 14 Prozent auf 145 Millionen Euro an. Für 2019 kündigte der Vorstand weitere Umsatzzuwächse an, erwartet aber keine deutliche Verbesserung der Marge.

Kräftige Verluste verzeichnet die Siltronic-Aktie aus dem MDax. Der Halbleiterkonzern erwartet in diesem Jahr ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von mehr als zehn Prozent unter dem des Vorjahres. Der Grund dafür sind erhöhte Abschreibungen und höhere Stromkosten. Auch die Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) solle leicht unter der des Vorjahres liegen. Der Umsatz soll sich abhängig von Wechselkurseinflüssen in der Größenordnung des Vorjahres bewegen. | mehr

Krones ohne Saft und Kraft

Der Hersteller von Verpackungs- und Abfülltechnik Krones ist 2018 von Kosten infolge von Zukäufen belastet worden. Insgesamt sank das Ergebnis vor Steuern um 54,5 Millionen auf 204,3 Millionen Euro. Der Umsatz stieg dagegen um 4,4 Prozent auf 3,854 Milliarden Euro, der Auftragseingang legte um 4,5 Prozent auf 3,96 Milliarden Euro zu. Fürs laufende Jahr rechnet das SDax-Mitglied mit einer weiter leicht sinkenden Profitabilität.

Indus verfehlt Ergebnisziel

Dem auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen spezialisierte Beteiligungskonzern Indus machen Restrukturierungen in der Fahrzeugtechnik zu schaffen. Das operative Ergebnis fiel im vergangenen Jahr aufgrund der Belastungen vor Wertminderungen von 153 auf rund 151 Millionen Euro und damit unter der Prognose von 154 bis 160 Millionen Euro. Der Umsatz stieg derweil von 1,64 auf 1,71 Milliarden Euro.

SAF-Holland fällt in Ungnade

Der mit Abstand größte Verlierer im SDax ist die Aktie von SAF-Holland. Der Zulieferer für die Nutzfahrzeugindustrie habe zwar mit seinem Umsatz ihre Schätzung übertroffen und mit dem Wachstum aus eigener Kraft über der eigenen Zielmarke gelegen, schrieb Analystin Yasmin Steilen von der Commerzbank. Doch der Ausblick auf 2019 lasse ein weiteres Übergangsjahr mit nur wenig Fortschritte bei den geplanten Kosteneinsparungen erwarten.

Telefonica: Raus aus den Schulden

Der spanische Telekomkonzern Telefonica hat 2018 dank eines kräftigen Schuldenabbaus seinen Gewinn gesteigert. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 3,3 Milliarden Euro und damit gut sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank um knapp vier Prozent auf 15,6 Milliarden Euro. Im laufenden Jahr will die Telefonica-Führung den Umsatz um etwa zwei Prozent steigern. Das operative Ergebnis soll im gleichen Maß zulegen.

Swiss Re hinkt der Konkurrenz hinterher

Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re hat 2018 wegen mehrerer Naturkatastrophen erneut einen Milliardengewinn verfehlt. Unter dem Strich verdiente der Rivale des Weltmarktführers Münchener Rück 421 Millionen US-Dollar und damit 27 Prozent mehr als 2017. Die Aktionäre sollen eine von 5,00 auf 5,60 Schweizer Franken erhöhte Dividende erhalten.

Barclays schreibt wieder Gewinne

Die britische Großbank Barclays ist 2018 trotz Finanzmarktturbulenzen und einer Milliardenstrafe in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,4 Milliarden britischen Pfund, nach einem Verlust von 1,9 Milliarden Pfund ein Jahr zuvor. Die Aktionäre sollen wie von Analysten erwartet eine auf 6,5 Pence je Aktie mehr als verdoppelte Dividende erhalten.

Gewinneinbruch bei Axa

Europas zweitgrößtem Versicherer Axa haben Kosten für den Börsengang der US-amerikanischen Einheit und Naturkatastrophen die Bilanz verhagelt. Der Nettogewinn sank 2018 um 66 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro und lag damit unter den Markterwartungen von 2,47 Milliarden Euro. Unwetter kosteten den Konzern rund zwei Milliarden Euro, allein 600 Millionen Euro entfielen auf den Hurrikan Michael in den USA und auf Waldbrände in Kalifornien.

lg