Ausbruch nach oben Dax knackt die 13.000

Stand: 12.10.2017, 16:21 Uhr

So schnell kann es gehen. Nach Tagen der Lethargie hat der Dax am Nachmittag unvermittelt die Marke von 13.000 Zählern geknackt. Wie nachhaltig dieser Schritt ist, muss sich noch erweisen.

Am späten Nachmittag war es endlich soweit: der Dax übersprang die psychologisch wichtige Hürde von 13.000 Punkten und kletterte auf ein neues Rekordhoch von 13.002,24 Zählern. Seit Tagen hatte sich der Leitindex nur wenige Punkte unterhalb der Marke bewegt. Am Montag wagte er sich bis auf 3,4 Zähler an die 13.000 heran, zuckte dann jedoch zurück.

Marktexperten wie Jens Klatt von JFD Broker sind nicht wirklich überrascht von dieser Spitze. Angesichts des seit Tagen nahe an der Marke pendelnden Marktes müsse es doch "mit dem Teufel zugehen", wenn der Dax nicht einmal die Schwelle durchbrechen werde. Ob der Anstieg auch nachhaltig ist, bleibt abzuwarten. Am Nachmittag kann der Dax seine Gewinne jedenfalls nicht komplett halten und rutscht wieder unter die 13.000-Punkte-Marke.

Die heutige Hausse hat der deutsche Leitindex jedenfalls ohne fremde Hilfe geschafft. Die Wall Street hat etwas schwächer eröffnet und kommt auch am Nachmittag nicht weiter voran.

Anstupser Euro

Leichter Rückenwind kam am Nachmittag vom Euro. Die Gemeinschaftswährung musste ihre morgendlichen Gewinne wieder abgeben. Sie notiert aber bei 1,1838 Dollar immer noch auf dem höchsten Stand seit zwei Wochen und zwölf Prozent höher als vor einem halben Jahr.

Am Devisenmarkt wächst derzeit die Skepsis, ob die Fed wie geplant 2018 den Leitzins drei Mal anheben wird. "Die langfristigen Inflationserwartungen zeigen noch keine Tendenz zum nachhaltigen Anstieg", schrieb Commerzbank-Devisenanalystin Antje Praefcke in einem Marktkommentar. "Kurzum: Der Dollar bleibt in der Misere und ich sehe für ihn kurzfristig kaum Aufwärtspotential."

Bitcoin über 5.000 Dollar

Trotz Gegenwinds aus Politik und Wirtschaft hat der Bitcoin seine Erholung fortgesetzt. Am Donnerstag hat die Kryptowährung ein neues Rekordhoch erreicht. Ein Bitcoin kostet erstmals mehr als 5.000 Dollar. Im Mittagshandel wurde ein neuer Höchststand bei 5.200 Dollar erreicht. Hat das mit einer neuen bevorstehenden Teilung ("Hard Fork") zu tun? Zuletzt hatte auch die Meldung beflügelt, wonach es bei der führenden Investmentbank Goldman Sachs Überlegungen gebe, wie man Kunden den Handel mit Bitcoins ermöglichen könnte.

JPMorgan: Der Anleihehandel schwächelte, Citi profitiert von Verkauf

Die größte US-Bank JPMorgan Chase hat im dritten Quartal dank eines verbesserten Kreditgeschäfts trotz anhaltender Börsenflaute überraschend gut verdient. Unter dem Strich stieg der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sieben Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar, mehr als von den Analysten erwartet wude. Lediglich im Handelsgeschäft lagen die Erträge leicht unter den Erwartungen. Die Aktie ist deshalb vorbörslich leicht ins Minus gedreht. Im Dax ist die Deutsche-Bank-Aktie unter Druck geraten, weil ein schwaches Anleihegeschäft auch das Frankfurter Institut getroffen haben dürfte.

Die Citigroup hat im dritten Quartal ihren Gewinn von 3,8 Milliarden Dollar auf 4,1 Milliarden steigern können - doch nur wegen eines Einmalerlöses aus einem Spartenverkauf von netto 355 Millionen Dollar. Ohne diesen Verkauf wäre der Gewinn um zwei Prozent gesunken. Die Erträge stiegen um zwei Prozent auf 17,8 Milliarden. Im vorbörslichen Handel drehte die aktie zunächst leicht ins Minus.

Lufthansa an Dax-Spitze

An der Dax-Spitze thront auch am Nachmittag die Lufthansa-Aktie. Das Papier kletterte auf den höchsten Stand seit fast 17 Jahren. Grund ist die Übernahme großer Teile der Konkurrentin Air Berlin. Damit baut die Kranich-Linie ihre Marktführerschaft in Deutschland weiter aus. "Wir werden heute einen echten Meilenstein sehen in der Geschichte Lufthansa und Berlin", sagte Konzernchef Carsten Spohr. Schließlich sei die Lufthansa 1926 in Berlin gegründet worden. Und Spohr hat schon das nächste Ziel vor Augen. Sollte es einen Neustart bei der ebenfalls Pleite gegangenen Alitalia geben, wäre die Lufthansa an Gesprächen interessiert, sagte Spohr zu Reuters.

Die Air Berlin-Aktie schnellt ebenfalls in die Höhe - unsinnigerweise. Denn für die Aktionäre der Pleite-Airline dürfte am Ende nichts übrig bleiben.

Wird T-Mobile US ausgestoppt?

Ins Minus gerutscht ist dagegen die Telekom-Aktie. Medienberichten zufolge stoßen die Pläne einer Fusion von T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint bei den amerikanischen Behörden auf Widerstand. Die USA könnten den Deal aus Wettbewerbsgründen stoppen. Die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US ist die Nummer Drei auf dem US-Telefonmarkt, Sprint die Nummer Vier.

Südzucker enttäuscht

Im MDax sorgt Südzucker für Enttäuschung. Die Aktie ist der schwächste Wert in dem Index. Der Konzern profitierte zwar im zweiten Geschäftsquartal von gestiegenen Zuckererlösen und Zuwächsen beim Ökosprit Bioethanol. Die Zahlen blieben aber hinter den Erwartungen zurück, erst recht nach den guten Zahlen der Tochter CropEnergies gestern.

Ströer ausgebremst

Auch die ebenfalls im MDax notierten Papiere von Ströer knicken ein. Das liegt an einer verhalteneren Einschätzung der Investmentbank HSBC. Ströer bleibe zwar wachstumsstark, aber der Erfolg sei nach dem kräftigen Anstieg allerdings schon ordentlich eingepreist. Die Papiere des Werbekonzerns schafften es damit einmal mehr nicht über die Charthürde im Bereich von 58,50 Euro, die die Aktie inzwischen seit Jahren ausbremst.

RIB Software mit neuer Bestmarke

Im TecDax profitieren die Aktien von RIB Software. Der Kurs erreichte eine neue Bestmarke. Analyst Martin Jungfleisch von der Investmentbank Kepler Cheuvreux signalisierte mit seinem neuen Kursziel von 22 Euro weiteres Potenzial für die Papiere des Bausoftware-Spezialisten. Der Experte hält eine Steigerung der Jahresziele mit den Ergebnissen des dritten Quartals für wahrscheinlich und schätzt das Chance/Risiko-Verhältnis weiter als attraktiv ein.

Wirecard auf ProSieben-Höhe

Wirecard-Aktien klettern von Rekord zu Rekord. Mit einem Kurs von 80,98 Euro hat der Zahlungsabwickler es erstmals über die Schwelle von zehn Milliarden Euro Marktkapitalisierung geschafft. Die Papiere sind an der Börse schon lange mehr wert als das Dax-Unternehmen ProSiebenSat.1 oder die meisten Vertreter aus MDax und TecDax. In diesem Jahr hat sich der Kurs fast verdoppelt.

Delivery Hero auf Rekordhoch

Auch die Aktien von Delivery Hero klettern auf ein Rekordhoch. Der Verkauf des UK-Geschäfts ist genehmigt. Die vorläufige Kartellfreigabe für den Verkauf des Geschäfts hievte die Titel des Essenslieferdienstes auf 37,99 Euro und damit auf ihren höchsten Stand in der noch jungen Börsengeschichte.

Deutsche Wohnen zieht nach Berlin

Die Deutsche Wohnen verlegt ihren Firmensitz von Frankfurt am Main nach Berlin. Eine logische Entscheidung, liegt doch der größte Teil des Geschäfts der Deutsche Wohnen mit über 100.000 Wohneinheiten schon seit Jahren in der Hauptstadt. Dort steht die MDax-Firma derzeit wegen der mangelhaften Betreuung ihres Wohnbestandes und überteuerter Mieten in der Kritik.

Bawag: Gute Aussichten auf erfolgreiches IPO

Die österreichische Bank Bawag steuert auf einen erfolgreichen Börsengang zu. Bereits einen Tag nach Beginn der Zeichnungsfrist liegen bereits Aufträge im Volumen von rund zwei Milliarden Euro vor, die ausreichten, um das Emissionsvolumen einmal abzudecken.

