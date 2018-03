Lufthansa-Maschine "Landshut" in Mogadischu

Die "Landshut", eine Boeing 737-200, ist das wohl bekannteste Flugzeug der Lufthansa. Sie wurde durch vier palästinensische Terroristen am 13. Oktober 1977 entführt. Am 18. Oktober 1977 wurden die Geiseln durch die GSG-9 befreit. In diesem Jahr drohte die Verschrottung der Maschine. Die Bundesregierung kaufte sie für 20.000 Euro. Sie soll bis 2019 restauriert und im Dornier-Museum in Friedrichshafen ausgestellt werden.