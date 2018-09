Basileios II

Der byzantinische Kaiser herrschte um die Wende zum 2. Jahrtausend, 976 bis 1025 in Konstantinopel. Basileios dehnte in dieser Zeit das Reich nach Osteuropa und den Kaukasus aus und häufte rund 100 Tonnen Gold an. Sein geschätztes Vermögen betrug etwa 169 Milliarden Dollar.