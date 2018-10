boerse vor acht vom 25.10.2018

Von wegen goldener Herbst | video

Deutsche Unternehmen sind in Sorge, beginnen Investitionen aufzuschieben. Es gibt einfach zu viele unkalkulierbare Risiken. Die Börse spiegelt das eindrücklich wieder. Der Dax hat seit dem Rekordhoch im Januar bislang 17 Prozent verloren. So schwach war er zuletzt in der Eurokrise. | video