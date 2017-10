ZEW-Index ist gut - aber nicht gut genug ZEW - Finanzprofis bleiben optimistisch

Stand: 17.10.2017, 11:45 Uhr

Für die deutsche Wirtschaft geht es in den kommenden Monaten weiter bergauf, so zumindest die Einschätzung der Börsenprofis. Das signalisiert der ZEW-Index. Allerdings ist der Optimismus nicht gerade überbordend.

Nach der Bundestagswahl ist die Zuversicht der Finanzmarktexperten gestiegen. Laut der allmonatlichen Umfrage des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) unter rund 200 Analysten und Profi-Anlegern hellen sich deren Konjunkturerwartungen etwas auf, das ZEW-Barometer kletterte im Oktober auf 17,6 Punkte von zuvor 17,0 Punkten.

"Der verbesserte Ausblick für die nächsten sechs Monate wird maßgeblich von den überraschend guten Wachstumszahlen der vergangenen Monate beeinflusst", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die neuen Daten. Zudem verstärke die anziehende Konjunktur in Europa die Rahmenbedingungen für die "ohnehin wieder deutlich zunehmenden deutschen Exporte."

Das hätte besser sein können

Allerdings überrascht das Ergebnis, wie die Helaba konstatiert. Vor dem Hintergrund der auf Rekordniveau liegenden Aktienmärkte hätte durchaus mehr drin sein können. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 20,0 Zähler gerechnet.

Die aktuelle Lage im Oktober wurde von den Experten sogar schwächer eingeschätzt als zuvor. Der Teilindex fiel um 0,9 Punkte auf 87,0 Zähler. Hier war im Vorfeld sogar ein Anstieg auf 88,5 Punkte erwartet worden. Beunruhigen muss das noch nicht. "Der ungeachtet des leichten Rückgangs hohe Saldo der Lageeinschätzungen bestätigt dennoch die freundlichen Wachstumsaussichten der deutschen Konjunktur", ist das Resümee der Helaba. Im Hinblick auf den kommenden Ifo-Geschäftsklimaindex ergebe sich das Bild eines stabilen Wertes.

An der Börse war denn auch von Enttäuschung über die schlechteren Werte nichts zu spüren. Der Dax legte sogar etwas zu und kletterte wieder über 13.000 Punkte. Der Euro wurde allerdings auch in Reaktion auf die ZEW-Daten etwas schwächer, er fiel bis auf 1,1755 Dollar.

Jamaika voraus

Es ist die erste ZEW-Umfrage seit der Bundestagswahl vom 24. September. Als wahrscheinlichste Variante für eine neue Regierung gilt eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen. Sondierungen dazu beginnen am Mittwoch.

Ökonomen und die Bundesregierung rechnen damit, dass die deutsche Wirtschaft nach einem kräftigen Wachstum in den ersten sechs Monaten im zweiten Halbjahr leicht an Schwung verliert. Im Gesamtjahr dürfte die Konjunktur nach Berechnungen des gewerkschaftsnahen IMK-Instituts um 2,0 Prozent anziehen und 2018 um weitere 2,1 Prozent zulegen, nach plus 1,9 Prozent 2016.

bs