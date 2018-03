Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfW

"Die Stimmung in den Firmen sackt weiter ab. Alles andere wäre eine Riesenüberraschung gewesen, solange das Risiko eines globalen Handelskriegs so groß ist wie jetzt. Gute Nachrichten wie die Einigung auf eine Übergangsphase nach dem Brexit treten dahinter zurück.



Dennoch bleibe ich Optimist: Das deutsche Wachstum wird sich zwar verlangsamen, aber weiterhin gut ausfallen - zumindest wenn die Europäer die Nerven behalten und sich nicht zu übereilten Gegenmaßnahmen hinreißen lassen. Sobald wir in Europa unsere eigenen Wachstumskräfte nachhaltig stärken anstatt uns allzu häufig gegenseitig nur zu kontrollieren, werden auch die Abhängigkeiten vom Rest der Welt sinken. Dafür braucht es eine überzeugende und weitreichende Strategie Deutschlands und Frankreichs."