Nicht zu bremsen Ifo-Index: The sky ist the limit!

Stand: 24.11.2017, 10:23 Uhr

Die deutsche Wirtschaft eilt von Rekord zu Rekord. Trotz der Unklarheit über die zukünftige Regierung in Berlin hat sich die Stimmung in den deutschen Unternehmen weiter verbessert.

Der von Münchener Ifo-Institut ermittelte Geschäftsklimaindex legte im November um 0,7 auf 117,5 Punkte zu. Von Reuters befragte Volkswirte hatten einen leichten Rückgang auf 116,6 Punkte erwartet. Damit wurde der jüngste Rekord vom Vormonat übertroffen. "Die Stimmung in den deutschen Chefetagen ist hervorragend", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. "Die deutsche Wirtschaft steuert auf eine Hochkonjunktur zu."

Die rund 7.000 befragten Führungskräfte beurteilten ihre Geschäftslage etwas schlechter, die Aussichten für die kommenden sechs Monate dagegen besser als zuletzt.

"Kein Grund also, sich verrückt machen zu lassen"

"Der Ifo-Index trotzt dem politischen Wirrwarr. Das zeigt, wie robust die Stimmung in der Wirtschaft derzeit ist", kommentierte Holger Sandte von Nordea. Und weiter: "Die Unternehmen und die Finanzmärkte wissen, dass die nächste Regierung nicht links- oder rechtsextrem sein wird, sondern nahe am Mainstream. Kein Grund also, sich verrückt machen zu lassen".

Der Dax reagiert mit einem leichten Anstieg um gut 25 Punkte auf die guten Nachrichten von der Konjunktur. Noch deutlicher waren die Auswirkungen beim Euro. Die Gemeinschaftswährung machte einen Sprung um fast einen halben Cent bis auf 1,1875 US-Dollar.

Das Ifo-Institut erhöhte gerade erst seine Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland 2017 von 1,9 auf 2,3 Prozent. Auch im kommenden Jahr soll eine Zwei vor dem Komma stehen.

ME