»Wenn die Regierung in Rom zustande kommt und auch tatsächlich ihr Programm umsetzt, wird das zum einer Explosion der Verschuldung in Italien führen. Das wäre eine Politik, die in eine neue europäische Finanzkrise hineinlaufen würde - in einigen Faktoren verschärfter als die in Griechenland.«

Rolf Bürkl, GfK-Konsumforscher