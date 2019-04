Märkte in Wallung Draghi: Der Notenbanker, der die Zinsen nur senkte

Stand: 10.04.2019, 15:23 Uhr

Das Festhalten der Europäischen Zentralbank an ihrer ultralockeren Geldpolitik ist für die Anleger keine Überraschung. Mit einem kurzen Freudensprung reagierten sie dagegen auf eine andere Aussage von Notenbankchef Mario Draghi.

Die EZB stehe bereit, alle ihre Instrumente falls nötig anzupassen, sagte Mario Draghi am Mittwoch zu Beginn seiner Pressekonferenz. Im Klartext heißt das: Falls es die schwächelnde Wirtschaft der Währungsunion verlange, könnte die Notenbank ihren Geldhahn wieder weiter aufdrehen.

Zudem könnte bei einer stärkeren Wachstumsabschwächung die Zinswende notfalls noch länger verschoben werden als geplant, denn ihren ursprünglichen Auftrag, die Preisstabilität zu garantieren und die Teuerungsrate nicht wesentlich über die Zielmarke von zwei Prozent steigen zu lassen, hat die Notenbank erfüllt. Im März ist die Inflation sogar auf 1,4 Prozent gesunken und dürfte nach Aussage Draghis in den kommenden Monaten weiter zurückgehen.

Erster Präsident der nie die Zinsen angehoben hat

Die Währungshüter stellten nach ihrem geldpolitischen Treffen wie zuletzt in Aussicht, ihre Schlüsselzinsen noch bis mindestens Ende Dezember nicht antasten zu wollen. Der Leitzins zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld bleibt damit vorerst auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Dort liegt er bereits seit März 2016.

Damit dürfte Mario Draghi der bislang erste EZB-Präsident werden, in dessen Amtszeit die Zinsen nie angehoben wurden. Der Italiener tritt Ende Oktober nach acht Jahren ab. Wie erwartet verwies Draghi auf der Pressekonferenz erneut auf die bestehenden konjunkturellen Abwärtsrisiken.

Aber auch nach einer Zinswende wollen die Währungshüter noch für längere Zeit fällig werdende Anleihen aus ihrem Bestand ersetzen. Die Notenbank-Bilanz dürfte damit vorerst nicht schrumpfen. Sie war in den vergangenen Jahren durch Anleihenkäufe im Volumen von mehr als 2,6 Billionen Euro kräftig aufgebläht worden. Die Transaktionen, die im Dezember 2018 gestoppt wurden, waren zuletzt eines der zentralen Kriseninstrumente gegen die aus EZB-Sicht zu niedrige Inflation.

Strafzinsen für Banken könnten sinken

Die lang anhaltende Phase sehr tiefer Zinsen trifft insbesondere die Banken. Sie klagen seit längerem, dass die niedrigen Sätze an ihren Gewinnen nagen. Besonders die Negativzinsen sind vielen ein Dorn im Auge. Die Institute müssen seit einigen Jahren Strafzinsen zahlen, wenn sie über Nacht überschüssige Liquidität bei der Notenbank parken: Der Einlagensatz steht seit März 2016 bei minus 0,4 Prozent. Draghi stellte am Mittwoch eine Abmilderung in Aussicht. Im Jargon der Notenbanken sagte er, die EZB überlege, ob der negative Zins abgemildert werden müsse.

Die von den Geldhäusern zu entrichtende Abgabe für geparkte überschüssige Liquidität gilt als einer der Hauptgründe für die Schwäche vor allem der deutschen Banken. Rund 7,5 Milliarden Euro müssen die europäischen Institute für ihre Einlagen der EZB im Jahr zahlen, hat der Bankenverband ausgerechnet. Dagegen erhalten die amerikanischen Wettbewerber von der Notenbank Fed dafür 40 Milliarden Euro Zinsen.

