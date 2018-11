Jim Cramer

Auch CNBC-Gastgeber Jim Cramer, ehemaliger Hedgefonds-Manager, warnt: Der Aktienmarkt werde "eine sehr gravierende Korrektur" hinnehmen müssen. Es gebe einige fundamentale Gründe für den Abwärtstrend. Investoren könnten sich nirgendwo davor verstecken.



In CNBCs "Halftime Report" sagte Cramer, dass es einen Einbruch der Anteile an sogenannten FANG-Namen gebe - das Quartett von Facebook, Amazon, Netflix und Google-Mutter Alphabet. Aufgrund der massiven Marktwerte und des Ausmaßes, in dem die Anleger in diese Investitionen investiert haben, gehörten sie zu den einflussreichsten Unternehmen an der Wall Street. Alle vier Konzerne befänden sich in Korrekturphasen.



Cramer meint, die Wirtschaft sei solide und setze sich für die Idee ein, dass die US-Notenbank ihre Zinserhöhungsinitiative zur Beurteilung der aktuellen Marktbedingungen pausiert oder zumindest verlangsamt. Die Zentralbank wird voraussichtlich im Dezember die Zinssätze wieder anheben, zum vierten Mal im Jahr 2018.