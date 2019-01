Heinz-Gerd Sonnenschein, Aktienstratege von der Postbank

"Bisher prallen alle negativen Nachrichten wie die Russland-Ermittlungen an Trump ab. Deshalb reagiert die Börse darauf nicht wirklich. Wahrscheinlich würden wir im Ausland auf eine Anklage stärker reagieren als die Wall Street."



Im ersten Moment könne die Reaktion negativ ausfallen, da das Risiko eines Machtvakuums in der größten Volkswirtschaft der Welt bestehen würde. "Wie die Märkte aktuell drauf sind - lieber nicht. Es gibt genug andere Punkte, die für Nervosität sorgen", so der Aktienstratege.



Anders als bei einem Todesfall könnte ein Amtsenthebungsverfahren laut Sonnenschein eine eventuelle Hängepartie nach sich ziehen. Wahrscheinlich würde der Nachfolger aber auch hier der Stellvertreter werden, was das Machtvakuum schließen und die Märkte beruhigen würde.