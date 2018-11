Zinssorgen

Überhaupt, die Zinsen: Zinssorgen sind der klassische "Runterzieher" am Aktienmarkt. Die amerikanische Notenbank Fed ist - anders als die EZB - mit immerhin acht kleinen Zinsschritten seit Dezember 2015 schon auf einen restriktiven Zinskurs eingeschwenkt.



Wie üblich, beginnen sich die Marktteilnehmer in der derzeitigen Phase um die Konjunktur zu sorgen. So werden Investitionen teurer und die Zinskosten der Unternehmen steigen, was die Gewinne schmälert. Die Sorge ist, dass die Fed zu restriktiv wird und mit ihrem Zinskurs unbeabsichtigt eine Rezession auslöst.



Zum anderen machen höhere Zinsen Zinsanlagen gegenüber Aktien relativ attraktiver. So wird etwa die Entwicklung der zehnjährigen US-Rendite, die im Sommer über 3,00 Prozent geklettert ist, am Aktienmarkt argwöhnisch beäugt.