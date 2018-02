Gefahr für die Datenkraken Übernimmt jetzt die Blockchain?

Google, Facebook und Amazon verdienen an den Daten ihrer Nutzer. Doch das könnte sich durch die Blockchain ändern: Sie vernetzt eine Welt, in der jeder nur das von sich preisgibt, was er auch wirklich möchte. Was bedeutet das für die Geschäftsmodelle der Tech-Giganten?

Ob beim kostenlosen Mailkonto bei Google, beim Kauf auf Amazon oder beim Foto-Post auf Facebook – überall hinterlassen Nutzer ihre Daten. Die Megakonzerne gelangen so vollkommen kostenlos an das Kostbarste, was die Kunden ihnen bieten könnten: ihre persönlichen Daten.

Selbstbedienung am Daten-Buffet

Denn so funktioniert ihr Geschäftsmodell: Sie profitieren vom mangelnden Datenschutz im Netz und verkaufen ihre Infos ungefragt an Werbetreibende weiter. Doch die Selbstbedienung am Daten-Buffet könnte irgendwann vorbei sein.

Denn die Internetkonzerne profitieren von den aktuellen Netzwerkstrukturen. Sie bekommen zwar die Daten ihrer Nutzer kostenlos - fügen diesen dann aber zusammen. Das macht sie für viele unabkömmlich. Die Blockchain könnte dieses Monopol auflösen - vermutlich sogar besser als manche kartellpolitische Maßnahme.

Was ist die Blockchain? Bei der Blockchain ("Blockkette") werden vom Computer unzählig viele Datenblöcke aneinander gehängt - wie ein digitales Logbuch. Regelmäßig löst dann ein Rechner im Netzwerk eine komplizierte mathematische Aufgabe. So wird der nächste Block der Blockchain gefunden, die Transaktionen dort gesammelt und verarbeitet. Nach einer gewissen Zeit wird der Block mit einem Code verschlüsselt und an die bisherige Blockchain angehängt. Er kann nicht mehr verändert werden und die Transaktionsgebühren darin gehören demjenigen, der den Block gefunden hat.

Die Zukunft mit der Blockchain

Denn die Technologie eröffnet neue Möglichkeiten: Sie kann vor Überwachung, Identitätsdiebstahl und Datenmissbrauch schützen. Sogar Bitcoin-Gegner glauben daran und sagen: Selbst wenn der Bitcoin sich nicht langfristig durchsetzen sollte – die Technologie dahinter wird es. Wie könnte das aussehen?

Zwar speichert auch die Blockchain persönliche Informationen, den letzten Online-Einkauf und vieles mehr - doch anders als bei Facebook oder Google werden diese Informationen verschlüsselt: Der Code dient als Verifizierung. Bei einer Transaktion erkennt der Veräufer daran, ob der andere tatsächlich der rechtmäßige Käufer ist. Nutzer können also selbst bestimmen, an wen sie ihre Daten weitergeben. Das lässt sich beispielsweise über sogenannte "intelligente Verträge", die smart contracts regeln.

Was sind "smart contracts"? Smart contracts sind internetbasierte Verträge, die in Programmiersprache hinterlegt werden. Nach Abschluss muss sich keiner der beiden Vertragspartner mehr um die Abwicklung kümmern. Sobald eine vorher definierte Vertragsbedingung eintritt, erfüllt der „smart contract“ den anderen Teil automatisch. Davon verspricht man sich schnelle und kosteneffiziente Verträge mit deutlich mehr Rechtssicherheit.

Wie sicher ist das?

Nicht alle trauen der Technologie hinter der Blockchain. Manche glauben, dass mit einem Hackangriff alles vorbei sein könnte. Doch US-Investor Chris Dixon hält das System für sicher und den Bitcoin als besten Beweis dafür: Seit neun Jahre hat es niemand geschafft, dessen Blockchain zu hacken.

Dafür gibt es mehrere Gründe. Allein die hohe Rechenleistung macht den Datendiebstahl schwer: Das System zu täuschen kostet den Computern von Hackern enorme Kapazitäten und Energie. Außerdem bleibt der verschlüsselte Zugang: Dazu muss zunächst der Code geknackt werden.

Dezentralisierung macht es Hackern schwer

Ein weiterer Vorteil ist das dezentralisierte System: Bei der Blockchain liegen die Daten auf vielen Rechnern verteilt. Hacker müssten also jeden Computer im Netzwerk einzeln anzapfen, um an die gewollten Informationen zu gelangen. Die Blockchain verbindet dabei die Computer in ihrem Netzwerk miteinander: Sie alle prüfen, wenn jemand Informationen fälschen will. Werden Fälschungen erkannt, wird die Transaktion nicht weiter ausgeführt.

Bei Google, Amazon und Co. liegen die Daten von Millionen Nutzern hingegen hinter der Firewall der Konzerne. Hacker müssen also nur einmal dort hineingelangen und erhalten innerhalb kurzer Zeit eine millionenfache Anzahl an Daten.

Interessant für so manche Dienstleister

In einigen wenigen Bereichen wird die Blockchain-Technologie bereits eingesetzt. Sie kann unter anderem Banken helfen, Transaktionskosten zu senken. Die Nasdaq hat bereits ein auf der Blockchain basierendes Konzept gestartet, das für Wertpapiertransaktionen genutzt wird. Außerdem ist die US-Technologiebörse an weiteren Projekten beteiligt, die ihre Technologie auf der Blockchain aufbauen.

Auch die Deutsche Börse experimentiert bereits seit einigen Jahren mit der Blockchain-Technologie. Ziel der Forschung seien Finanztransaktionen, die auf der Blockchain basieren. Erste Prototypen aus diesen Studien gab es bereits - bis zur Marktreife könnte es aber noch länger dauern.

Vor allem für Dienstleistungen im Peer-to-Peer-Bereich kann das System nützlich werden. Journalisten, Musiker und andere Künstler könnten so ihr geistiges Eigentum ganz einfach per Blockchain zu verkaufen. Ähnliches plant bereits Foto-Spezialist Kodak.

Bis zur Blockchain-Welt wird es noch dauern

Die meisten Entwicklungen stecken noch in den Kinderschuhen. Denn auch rechtlich muss noch einiges getan werden. Zwar soll die Blockchain Regulierungen weniger bürokratisch machen - notwendig sind sie trotzdem. Denn Transaktionen sollen auch dort kontrolliert und abgesichert werden. Bis die Blockchain tatsächlich zum Alltag wird, kann es daher noch dauern.

So schnell wird das Geschäft für Facebook, Microsoft, Ebay und Co. also nicht vorbei sein. Und wer weiß – vielleicht steigen die Tech-Giganten selbst noch in die Blockchain ein.

