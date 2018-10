Mercedes EQC

Der Pariser Autosalon ist auch der Startschuss für die Elektro-Offensive der deutschen Autobauer. So setzt sich Mercedes mit dem EQC unter Strom. Der Elektro-SUV soll bis zu 450 Kilometer weit fahren können ohne aufladen zu müssen. An Schnelladestationen lässt sich der Akku dann in 40 Minuten bis zu 80 Prozent wieder auftanken, verspricht Daimler. Ab 2019 soll der serienreife Stromer als erstes Modell der neuen Elektromarke "EQ" auf die Straßen rollen. Bis 2025 sollen die EQ-Modelle ein Viertel des Mercedes-Absatzes ausmachen.