Zu schnell gewachsen? N26 hat Ärger mit der Aufsicht

Stand: 09.04.2019, 10:38 Uhr

Das Vorzeige-Fintech mag Schlagzeilen, aber solche sicher nicht: Die Finanzaufsicht hat Mängel bei der Smartphone-Bank in einem Bericht gerügt, schreibt eine Zeitung. Keine Imagepflege für das ambitionierte Unternehmen.

Die Formulierungen in dem Bericht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sind gemäß dem "Handelsblatt" nicht von Pappe: Danach hat die BaFin "weitreichende Mängel" festgestellt und Nachbesserungen gefordert. Bei einer Sonderprüfung im vergangenen Jahr habe die Behörde unter anderem "Missstände bei der Personalausstattung" sowie beim "Management von ausgelagerten Aufgaben" und bei der Technik kritisiert, so die Zeitung.

Betrügerische Überweisungen

Die BaFin, die am Dienstag keine Stellungnahme abgeben will, habe die Bank aufgefordert, die Schwächen schnellstmöglich abzustellen. Andernfalls stehe als ultimative Drohung eine Deckelung des Einlagengeschäfts im Raum. Laut dem Handelsblatt haben sich auch mehrere Banken bei der BaFin über die schlechte Erreichbarkeit von N26 beschwert. Die Geldhäuser bekamen bei der Smartphone-Bank teilweise niemanden ans Telefon, als sie betrügerische Überweisungen stoppen wollten.

N26 Gründer. | Bildquelle: Unternehmen

Von N26-Gründer und -Chef Valentin Stalf gibt es zu dem BaFin-Bericht zunächst keine Äußerungen. Man sei aber "in sehr engem Austausch mit der Bafin" und nehme jeden Prüfungsvorgang ernst. "Wenn es bei einer Prüfung Beanstandungen gibt, dann setzen wir Verbesserungsmaßnahmen in Abstimmung mit der Bafin zeitnah um."

FinTech-Einhorn mit Wachstumsschmerzen

Number26. | Bildquelle: Unternehmen

N26 hat sich als reine Smartphone-Bank etabliert und ist in den vergangenen Jahren sehr schnell gewachsen. Mit einer Bewertung von zuletzt 2,7 Milliarden Dollar gehört es zu den teuersten Start-ups in Deutschland und ist damit mehr wert als die im Nebenwerteindex MDax notierte Aareal Bank. Erst im Januar hatte das Unternehmen in einer Finanzierungsrunde von Fonds rund 260 Millionen Euro eingesammelt. Im vergangenen Jahr hatte sich etwa die Allianz bei dem Unternehmen eingekauft.

N26 war nach eigenen Angaben zuletzt in 24 europäischen Märkten aktiv und hat über 2,5 Millionen Kunden. Noch im ersten Halbjahr 2019 will N26 in den USA starten, auch nach Brasilien will die Smartphone-Bank expandieren.

AB