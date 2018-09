Pro: Mehr Kundschaft

Gemeinsam hätte die Bank in Deutschland rund 30 Millionen Privatkunden. Eine Größe, mit der man den Sparkassen und Volksbanken am ehesten auch in der Fläche eine dritte Kraft entgegensetzen könnte. Auch im Firmenkundengeschäft und im Private Banking wäre eine größere Kundenbasis sicher von Vorteil.