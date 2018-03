Facebook, Amazon, Google, Twitter Kommen die Tech-Konzerne jetzt an die Kandare?

von Angela Göpfert

Stand: 20.03.2018, 08:16 Uhr

An der Nasdaq regiert die Angst. Die Angst vor einer stärkeren Regulierung der großen Tech-Konzerne. Schuld daran ist die jüngste Datenaffäre von Facebook.

Die Technologie-Werte an der New Yorker Börse sind zu Wochenbeginn heftig unter die Räder gekommen. Der Auswahlindex Nasdaq 100 brach um 2,2 Prozent ein – und verzeichnete damit den größten Tagesverlust seit sechs Wochen.

Die Facebook-Aktie fiel in der Spitze um 8,1 Prozent. Zum Handelsschluss in New York war sie mit einem Minus von 6,8 Prozent der mit Abstand größte Verlierer im Nasdaq 100. Es war das größte Tagesminus für die Facebook-Aktie seit zweieinhalb Jahren.

Mehr als 50 Millionen Nutzer betroffen

Die "New York Times" und der britische "Observer" hatten am Wochenende berichtet, dass die britische Cambridge Analytica die privaten Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Mitgliedern angezapft habe, um 2016 den US-Wahlkampf von Donald Trump zu unterstützen.

Bereits in der Vergangenheit hatten Kongressabgeordnete eine stärke Regulierung der großen Tech-Konzerne Google, Amazon und Facebook ins Gespräch. Derartige Forderungen erhalten durch die jüngsten Ereignisse nun neuen Auftrieb.

Muss jetzt Zuckerberg ins Rampenlicht?

Bislang hat es Facebook vermieden, seinen Chef Mark Zuckerberg in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion zu stellen. Auch im direkten Gespräch mit Politikern fehlte Zuckerberg bislang, schickte lieber andere vor.

Doch diese Unternehmenspolitik wird angesichts der jüngsten Ereignisse kaum aufrecht erhalten zu sein.

Ziert sich bislang: Mark Zuckerberg. | Bildquelle: picture alliance / dpa

CEOs sollen Rede und Antwort stehen

Die US-Senatoren Amy Klobuchar, eine Demokratin aus Minnesota, und John Kennedy, ein Republikaner aus Louisiana, haben jetzt nämlich den Vorsitzenden des Justizausschusses dazu aufgefordert, die CEOs der großen Tech-Konzerne zu einer öffentlichen Anhörung vorzuladen.

Neben Zuckerberg sollen auch die Chefs von Twitter und Alphabet vor dem Ausschuss erscheinen. Die Begründung: Man habe ernsthafte Bedenken, dass die Daten von Millionen von Amerikanern dazu missbraucht wurden, um die Wahlen zu beeinflussen.

Eine Anhörung mit den CEOs würde dem Ausschuss zu neuen Erkenntnissen verhelfen, "was getan werden muss, um die Daten der Amerikaner zu schützen und den Missbrauch dieser Plattformen einzuschränken".

Auch Europäer sind beunruhigt

Auch diesseits des Atlantiks gerät Facebook immer stärker in die Kritik. Ein Sprecher der britischen Premierministerin Theresa May sagte am Montag, die Regierungschefin sei sehr beunruhigt, die Daten von Bürgern müssten geschützt werden. Auch die EU-Abgeordneten wollen das Internet-Netzwerk unter die Lupe nehmen.