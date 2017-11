Ausblick 2018 Dürftige Zeiten für Gold

von Thomas Spinnler

Stand: 28.11.2017, 17:01 Uhr

Wird für die Krisenwährung Gold 2018 ein Krisenjahr? Die Zukunft könnte für die Fans des Edelmetalls eher dürftig werden, meinen die meisten Experten. Aber es gibt durchaus Gründe, die für einen festeren Goldpreis sprechen.

2017 ist fast vorbei und es lief für Goldanleger gar nicht mal so schlecht. In Dollar kletterte der Preis seit Jahresanfang um fast zehn Prozent. Am 10. September erreichte der Preis für eine Feinunze ein Jahreshoch bei 1.346,70 Dollar – immerhin der höchste Stand seit zwölf Monaten.

Trotzdem war beispielsweise der Aktienmarkt nach aktuellem Stand zumeist die bessere Alternative: Der Dax legte um rund zwölf Prozent zu, der Dow Jones um etwa 18 Prozent, der Nasdaq Composite um 25 Prozent, der TecDax gar um 40 Prozent.

German Angst und das Horten von Gold

Aber man sagt Goldanlegern häufig nach, sie seien weniger an Rendite als an Sicherheit, Stabilität und Schutz vor einer ungewissen Zukunft an den Finanzmärkten interessiert. Und der Bedarf nach Sicherheit scheint hierzulande nach den historischen Erfahrungen im vergangenen Jahrhundert besonders groß zu sein: Inzwischen halten die deutschen Privatanleger 2,5 Mal so viel Gold wie die Bundesbank.

Vor diesem Hintergrund dürfte das kommende Jahr die Erwartungen vieler Anleger erfüllen, denn die meisten Fachleute rechnen mit einem einigermaßen stabilen Goldpreis. Kaum jemand erwartet große Bewegungen nach unten – aber vor allem nicht nach oben.

Der Einfluss der Fed

Die Fed und der Leitzins. | Bildquelle: picture alliance / dpa, Montage: boerse.ARD.de

Der preisbestimmende Faktor wird Experten zufolge die Zinspolitik der US-Notenbank Fed sein. Denn nach Lage der Dinge dürfte die Fed auch im kommenden Jahr die Zinszügel weiter anziehen. Und ein steigender Leitzins in den USA hätte Auswirkungen auf die Goldnotierung. Höhere Zinsen machen das Investieren in das zinslose Gold für Investoren unattraktiver. „Bei anziehenden US-Zinsen müssen Anleger im Vergleich zu US-Staatsanleihen höhere entgangene Zinserträge befürchten“, schreiben die Analysten der Deutschen Bank in ihrem Jahresausblick.

Das wirke sich in der Regel negativ auf die Goldnachfrage und den Preis aus. Zum Jahresende 2018 rechnet die Deutsche Bank deshalb mit einem Goldpreis von 1.230 US-Dollar je Feinunze.

Auch die Analysten der Weltbank sehen aus den gleichen Gründen wie die Kollegen der Deutschen Bank beim Goldpreis kaum Potenzial. Sie erwarten einen Durchschnittspreis von 1.238 Dollar im kommenden Jahr. Für die folgenden Jahre gehen die Experten ebenfalls von einem sinkenden Goldpreis aus. Im Jahr 2020 soll der durchschnittliche Preis pro Feinunze nur noch 1.214 Dollar betragen und anschließend noch weiter sinken, meint die Weltbank. Aber wie sinnvoll ist ein Blick in so weite Ferne?

Goldtresor, Deutsche Bundesbank: Deutschen Privatanleger halten 2,5 Mal so viel Gold. | Bildquelle: Deutsche Bundesbank

Politische Turbulenzen als Preistreiber

Die Einschätzungen weiterer Experten bewegen sich überwiegend in einem ähnlichen Bereich. Erst kürzlich senkte Bank of America/Merrill Lynch ihre Prognose für die kommenden Monate. Für das zweite und dritte Quartal 2018 rechnen sie mit einem durchschnittlichen Goldpreis von 1.300 Dollar. Zuvor hatten sie noch 1.400 prognostiziert. Im ersten Quartal soll Gold im Schnitt 1.250 Dollar kosten.

Donald Trump, ein Mann der zu vielem fähig ist. | Bildquelle: picture alliance / Evan Vucci/AP/dpa

Die Fachleute unterstreichen aber, dass es Faktoren gebe, die den Preis nach oben treiben könnten. Der Bedarf nach Absicherung ist derzeit zwar gering. Aber das muss ja nicht so bleiben. Zu den Argumenten für einen Anstieg zählt Bank of America/Merrill Lynch eine Rückkehr der Fed zu einer großzügigeren Zinspolitik, eine ernsthafte Korrektur am Aktienmarkt, sowie anhaltende Turbulenzen in der US-Politik – was unter dem impulsiv und erratisch wirkenden US-Präsidenten Donald Trump zugegebenermaßen nicht ganz unwahrscheinlich ist.

Das Gold und der Dollar

Jerome Powell wird wohl künftig die Fed leiten. | Bildquelle: Imago

Und wie wahrscheinlich sind weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank? Das Mandat der aktuellen Fed-Chefin Janet Yellen endet im Februar. Viele Experten rechnen damit, dass die Notenbank ihre nächste Zinsanhebung beim bevorstehenden Treffen Mitte Dezember beschließen wird. Der nominierte Nachfolger Jerome Powell hat bislang signalisiert, dass er bei der geldpolitischen Linie für Kontinuität steht.

Der Republikaner dürfte somit den Kurs behutsamer Zinserhöhungen fortsetzen, falls er vom US-Senat bestätigt wird. Bislang hatte die Fed für das kommende Jahr drei Zinsanhebungen in Aussicht gestellt.

Das hätte natürlich auch Auswirkungen auf den Dollar, der bei einer Zinsanhebung in den USA teurer werden dürfte. Eine Aufwertung des Greenbacks hätte zur Folge, dass ausländische Investoren mehr für das in Dollar notierte Gold bezahlen müssten. Das wiederum könnte die Nachfrage belasten und den Preis weiter drücken.

Ein bisschen Unsicherheit ist immer

Mit einem echten Satz nach vorn rechnen übrigens selbst Optimisten nicht. Aber die Experten von JPMorgan erwarten vor allem im vierten Quartal des kommenden Jahres einen bis auf 1.350 Dollar anziehenden Preis. Der Grund: Sorgen über eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums.

Noch optimistischer ist die Helaba. Analyst Heinrich Peters rechnet damit, dass der Goldpreis 2018 über 1.400 US-Dollar steigen wird. „Die Inflation der Vermögenspreise dürfte den Absicherungsbedarf der Finanzinvestoren auch in Form von physischem Gold spürbar ansteigen lassen“, meint Peters. Im Übrigen seien laut Peters an den Finanzmärkten die politischen Risiken zuletzt weitgehend ausgeblendet worden.



Auch Joe Foster, Anlagestratege für die Gold-Fonds bei Van Eck, erwartet im kommenden Jahr ein Wiedererstarken des Goldpreises. Der fortgeschrittene Wirtschaftszyklus, damit zusammenhängende finanziellen Risiken und die stagnierende Goldproduktion sind seine wesentlichen Argumente. Und Foster will ein Muster beobachtet haben, wonach der Goldpreis vor erwarteten Zinserhöhungen zunächst absackt, um in den folgenden Monaten dann umso stärker zu steigen.

Wer sich Gold vor allem aus Sicherheitsbedürfnis ins Depot legt, für den dürfte das Risiko einer solchen recht vagen Strategie aber zu hoch sein.