Flagge Deutschland

Auch in Deutschland spricht man von Regulierung. Im Schulterschluss mit Frankreich will Deutschland beim Finanzministertreffen der G20-Staaten in Argentinien Regulierungsvorschläge vorlegen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnte bereits. Nicht nur aus Gründen der Finanzstabilität, sondern auch zum Schutz der Anleger. Anleger seien in Niedrigzinsphasen bereit, höhere Risiken einzugehen. Aber eine solche Risikobereitschaft sei nicht bei jeder Kryptowährung angebracht, da sich nicht jede am Markt durchsetzen könne und somit im schlimmsten Fall für Anleger Totalverluste drohen könnten. Die zahlreichen Spekulanten und windigen Geschäftemacher am Markt tragen der BaFin zufolge zu den massiven Kursschwankungen bei.