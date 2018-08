Erlaubt die Börsenaufsicht einen Indexfonds? Bitcoin: Meilenstein voraus?

Stand: 22.08.2018, 11:45 Uhr

Für Kryptoanleger wird es am morgigen Donnerstag wieder einmal spannend: Die US-Börsenaufsicht SEC entscheidet darüber, ob ein erster Indexfonds (ETF) auf die Cyper-Währung zugelassen wird. Wilde Ausschläge bei den Kursen von Bitcoin & Co. scheinen vorprogrammiert.

Die Kurse der wichtigsten Kryptowährungen haben sich in den vergangenen Tagen wieder leicht erholt. Der Bitcoin kostet mit derzeit 6.650 Dollar wieder rund zehn Prozent mehr als beim Zwischentief, das vor einer Woche bei weniger als 5.900 ausgelotet wurde. Damals wurde die Entscheidung über einen ETF der Winklevoss-Zwillinge von der SEC verschoben.

Letzter Termin für ersten ETF

Bei der morgigen Entscheidung der Behörde ist kein Aufschub mehr möglich, es geht um die Zulassung von zwei Bitcoin ETFs des Anbieters ProShares entscheiden müssen. Nach den Regeln der Aufsichtsbehörde, kann die Entscheidung nicht weiter verzögert werden. ProShares bereits im Dezember 2017 einen Vorschlag bei der SEC für einen "ProShares Bitcoin ETF" und "ProShares Short Bitcoin ETF" eingereicht.

Das ETF-Konzept von ProShares sieht vor, dass die Indexfonds auf Bitcoin-Future-Kontrakten basieren, also nicht auf den Preisen "physischer" Bitcoin-Bestände. Das heißt, gemäß der ursprünglichen Einreichung wird der Wert des ETFs anhand der Bitcoin-Futures-Kontrakte, die an den Terminbörsen CME oder der CBOE gehandelt werden, bestimmt.

Im September wird's spannend

Sollte die SEC die ETFs in dieser Form nicht zulassen, wäre das aus Sicht von Experten kein Beinbruch. Als entscheidend in der Branche gilt die im September anstehende Entscheidung über einen ETF von VanEck/SolidX. Bei diesem Produkt soll der Fonds durch "echte" Bitcoins gedeckt sein. Wenn die SEC den Proshares-ETF allerdings zulassen sollte, dürften bei Bitcoin-Anlegern wohl die Sektkorken knallen, ein kurzfristiger Anstieg des Preises wäre damit logisch, denn über Indexfonds wird die Kryptowährung für breitere Anlegerschichten und auch für professionelle Großanleger interessant.

Probleme mit Preisstellung und Liquidität

Bislang hatte die SEC in mehrerlei Hinsicht Bedenken gegen einen Indexfonds auf Bitcoin bestimmt. Dazu gehört etwa die schwierige Bewertung der Kryptowährung, die an verschiedenen Handelsplätzen rund um den Globus ge- und verkauft wird. Aber auch Fragen zur ausreichenden Liquidität und der Möglichkeit der Marktmanipulation haben die Börsenaufsicht umgetrieben. Bis wirklich ein Fondsprodukt aufgelegt wird, könnte also durchaus noch eine Weile vergehen.

AB