Was sind die Treiber? Bitcoin klettert wieder

Stand: 04.07.2019, 10:30 Uhr

Mal wieder Achterbahnfahrt beim Bitcoin. Nachdem die weltweit größte Kryptowährung zuletzt ins Stottern geriet, steht der Kurs am Donnerstag zeitweise wieder über 12.000 Dollar. Seit Jahresbeginn hat die digitale Währung damit ihren Wert verdreifacht. Und dafür gibt es Gründe.

Zu Wochenbeginn steckte der Bitcoin in einem kurzfristigen Abwärtstrend und fiel wieder unter die wichtige Marke von 10.000 Dollar. Marktbeobachter sahen Gewinnmitnahmen als Grund. Sollten keine Anschlusskäufe folgen, bestehe die Gefahr eines Abwärtsstrudels, sagte etwa Bitcoin-Analyst Timo Emden.

Die Gefahr scheint zunächst einmal gebannt. Am Mittwoch ließ der Verkaufsdruck im Kryptowährungsmarkt bereits nach. Der Preis des Bitcoin kletterte zeitweise wieder auf 11.400 Dollar. Am Donnerstag stieg der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 12.061 Dollar, bevor er wieder etwas zurückfiel. Trotzdem kann die Kryptowährung zuletzt verlorenes Terrain immerhin wieder etwas gutmachen.

Bis zu den zuletzt erreichten Höchstständen ist es jedoch noch ein langer Weg. Vor einer Woche hatte der Bitcoin bei 13.880 Dollar den höchsten Stand des Jahres erreicht. Dennoch scheint die Kryptowährung zurück zu sein. Nach den eher mauen Kursen Ende vergangenen und Anfang dieses Jahres stieg der Bitcoin seit Anfang April wieder rasant an. Aber was sind eigentlich die Kurstreiber?

Neue "Anlageklasse"?

Zunächst gibt es eine Menge Spekulationen über die neue "Anlageklasse" Kryptowährungen. Der Bitcoin profitiert seit einiger Zeit vom steigenden Interesse institutioneller Investoren. Die US-Fondsgesellschaft Fidelity etwa, einer der größten privaten Geldverwalter der Welt, kündigte kürzlich an, den Bitcoin genau für diese Kunden zugänglich zu machen. Zuvor hatten Broker wie ETrade oder Robinhood ähnliche Pläne verkündet. Futures, also Terminkontrakte auf den Bitcoin, haben mehrere US-Terminbörsen bereits im Angebot.

Und die "Anlageklasse" könnte gerade in Zeiten von Handelskriegen und Rezessionsängsten für Anleger interessant sein. Ferner stützt die Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik großer Notenbanken. Das Argument lautet, ähnlich wie beim Goldpreis, dass zinslose Anlagen bei fallenden Zinsen attraktiver würden.

Rezessionsängste beflügeln Kurs

"Ein Blick zurück auf die Entwicklung des Bitcoins verrät, dass er sich immer dann zu neuen Höhen aufgeschwungen hat, wenn die herkömmlichen Finanzmärkte in der Krise steckten", schreiben die Analysten vom Online-Broker Lynx.

Die Brexit-Entscheidung, die anhaltende Zinsflaute in der EU und die immer populärer werdenden nationalen politischen Strömungen in ganz Europa hätten zu einer zunehmenden Euro-Skepsis geführt - und damit in den vergangenen Jahren den neuen Kryptowährungen in die Hände gespielt.

Für den Lynx-Marktexperten Sascha Sadowski ist der aktuelle Aufschwung ein klares Zeichen, dass sich die Märkte für eine Rezession wappnen: "Bislang kam Gold in solchen Situationen die Rolle des sicheren Hafens zu, doch der Preis des Edelmetalls ist mittlerweile auf einem Niveau angelangt, bei dem auch Alternativen immer interessanter werden."

Bitcoin als digitale Währung

Der wesentliche Grund für den Höhenflug des Bitcoin und anderer Kryptowährungen im gerade abgelaufenen Juni war Börsianern zufolge die Ankündigung des Online-Netzwerkes Facebook und weiterer Unternehmen, eine globale Digitalwährung namens "Libra" schaffen zu wollen.

Auch die große US-Bank JPMorgan plant eine eigene Digitalwährung, wenn auch nur für den internen Gebrauch. Der JPM Coin soll ein bankeigenes Verrechnungsmittel für das JPMorgan-Netz werden und Zahlungen beschleunigen sowie Transaktionen vereinfachen.

Diese Initiativen stützen grundsätzlich auch die bereits gehandelten Kryptowährungen, weil sie tendenziell die Akzeptanz der Digitalwährungen stärken und einen weiteren Schritt in Richtung der etablierten Finanzmärkte darstellen.

Wie geht es weiter?

Im Sog der vielen Schlagzeilen rund um Fidelity und Facebooks "Libra" geht ein weiterer wenig bekannter Kurstreiber fast unter: Der Countdown für das nächste "Bitcoin Halving". Im Mai 2020 wird der "Coin Reward", also die Menge der Bitcoins, die der Miner als Belohnung pro Blockchain-Block erhält, um die Hälfte reduziert - von aktuell 12,5 auf 6,25 Bitcoins. Das wird das Bitcoin-Angebot drücken. Die Aussicht darauf beflügelt schon jetzt den Bitcoin-Preis.

Aber Vorsicht, Kryptofans! Die laufende Kurserholung könnte auch lediglich eine technische Gegenbewegung sein. "Für eine Fortsetzung der Rally bedarf es die Rückeroberung der 12.000er-Marke", betont Timo Emden vom Analysehaus Emden Research. Vorerst bleibt also nur eines sicher: Die Achterbahn wird weiterfahren.

tb