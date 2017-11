Er steigt und steigt Bitcoin erklimmt die 10.000 Dollar

Stand: 29.11.2017, 08:22 Uhr

Das ging flott: Der Bitcoin hat am Mittwochfrüh erstmals auf den führenden Handelsplattformen die 10.000 Dollar-Marke geknackt. In den vergangenen Tagen war der Kurs der Kryptowährung sehr schnell gestiegen - die Warnungen vor einer Blase werden umso lauter.

Er hat's geschafft: Auf dem führenden Handelsplatz "Bitstamp" kletterte der Bitcoin am Mittwochfrüh auf über 10.000 Dollar - das ist neuer Rekord. Der Kurs kletterte bis auf 10.347 Dollar. Der Marktwert stieg damit auf über 165 Milliarden Dollar.

Die Bitcoin-Blase

Das Interesse an der digitalen Währung ist groß: Die Deutsche Bank berichtet von Kundengesprächen, in denen es um Investitionen in den Bitcoin ging. Dabei sei die Kryptowährung viel zu unsicher und unreguliert. Mit der Kritik ist die Deutsche Bank nicht allein: SEC, ESTMA und BaFin warnten Anleger vor Investitionen.

Experten beobachten besonders die großen Preisschwankungen skeptisch: Immer wieder war der Bitcoin binnen eines Tages um mehrere hundert Dollar gefallen. Manche sprechen schon von einer Blase und vergleichen die Entwicklung mit dem Neuen Markt oder der "Tulpen-Blase" im 17. Jahrhundert.

1.000 Dollar in nur zwei Tagen

Auf der Zielgeraden zur fünfstelligen Rekordmarke blieb der Bitcoin geradewegs auf Kurs: Ende vergangener Woche stand er noch bei rund 8.200 Dollar - ein Plus von 1.000 Dollar in nur zwei Tagen. Für den jüngsten Sprung gab es keinen besonderen Grund. Die allgemeine Spekulation auf die Digitalwährung habe ihr das Tempo verschafft, so Experten. Einige sehen in dem rasanten Aufstieg eine Blase, die zu platzen droht.

Der Hype um den Bitcoin hat in den vergangenen Monaten deutlich an Dynamik gewonnen: Ende 2016 lag der Bitcoin noch bei rund 960 Dollar. Seit Jahresbeginn hat er nun um mehr als 1.000 Prozent zugelegt. Dadurch stieg der Marktwert: Mit 15,5 Milliarden Dollar schloss die Kryptowährung das letzte Jahr ab - 149,5 Milliarden Dollar weniger als heute.

Endlich salonfähig?

Als wichtigsten Kurstreiber der vergangenen Wochen nennen Experten die Pläne der Terminbörsen CME und die CBOE Global Markets, die jeweils einen Future für den Bitcoin auflegen wollen. Noch fehlt die Erlaubnis von der US-Aufsichtsbehörde CFTC. Dann würde der Bitcoin erstmals über einen zentralisierten Mechanismus einer Börse gehandelt werden. Das dürfte für einen weiteren Schub sorgen.

