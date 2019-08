Deutschland verschuldet sich zum Nulltarif Die erste zinslose 30-jährige Bundesanleihe

Die Anleihemärkte stehen Kopf. Investoren kaufen Anleihen, obwohl sie dafür negative Renditen erhalten. Selbst bei langen Laufzeiten. Heute gibt Deutschland erstmals eine 30-jährige Anleihe mit einem Kupon von null Prozent aus.

Das dürfte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) freuen: Der deutsche Staat kann sich nun auch für einen Zeitraum von 30 Jahren zum Nulltarif verschulden. Am Mittwoch wird die Finanzagentur zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine 30-jährige Bundesanleihe emittieren, die keine Zinszahlungen vorsieht.

Negative Rendite

Angesichts der hohen Nachfrage wird eine negative Rendite erwartet. Im freien Handel rentieren dreißigjährige Bundesanleihen bereits im negativen Bereich. Am Dienstag lag die Rendite bei rund minus 0,18 Prozent. In der vergangenen Woche war ein Rekordtief von minus 0,275 Prozent erreicht worden.

Was sind Bundesanleihen? Die Finanzagentur des Bundes legt im Auftrag des Finanzministeriums Staatsanleihen auf. Über sie nimmt der Bund am Kapitalmarkt Geld auf. Bundesanleihen sind somit nichts anderes als Schuldverschreibungen des deutschen Staates.

Gut ein Viertel der ausstehenden Staats- und Unternehmensanleihen mit einem Marktwert von 14 Billionen Dollar weisen inzwischen Negativ-Renditen auf. Sämtliche vom deutschen Staat ausgegebene Anleihen rentieren im Minusbereich. Das heißt: Die Anleger leihen dem Schuldner Geld und zahlen ihm dafür noch eine Art Gebühr.

Der ganz normale Zins-Wahnsinn

Wer macht so etwas? Im Augenblick sind es vor allem Pensionsfonds und Lebensversicherungen, die die Papiere mit Minusrenditen kaufen. Sie sind gesetzlich verpflichtet, "sichere" Anleihen zu halten.

Zudem mischen Spekulanten an den Rentenmärken mit. Sie setzen auf Kursgewinne. Sie halten die Anleihen nicht bis zur Fälligkeit, sondern verkaufen die Papiere bei entsprechenden Kurssteigerungen. Gerade bei langen Laufzeiten kann das lukrativ sein: Die 100-jährige österreichische "Methusalem-Anleihe" brachte seit Jahresanfang ein Kursplus von 70 Prozent.

Sparer verlieren Milliarden

Die großen Verlierer der verrückten neuen Zinswelt sind die Sparer. In Europa verlieren sie laut den Berechnungen der Deutschen Bank 160 Milliarden Euro pro Jahr. "Die Minuszinsen der EZB wirken wie eine Steuer auf Ersparnisse", sagte David Folkerts-Landau, Chefökonom der Deutschen Bank, gegenüber der "Welt".

Laut Folkerts-Landau haben Private Haushalte in der Euro-Zone rund 13 Billionen Euro auf Giro- oder Geldmarktkonten geparkt. Die aufgenommenen Kredite belaufen sich demgegenüber auf 7,5 Billionen Euro. Unter dem Strich bleibt ein Nettogeldvermögen von 5,5 Billionen, das mit der EZB-Steuer belegt ist. Unterstellt man einen normalen Zins in Höhe der nominalen Wachstumsrate von drei Prozent, ergibt sich eine Umverteilung von 160 Milliarden Euro, heißt es in der "Welt".

