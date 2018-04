Daimler-Hauptversammlung Zetsche: Mehr E-Autos nicht so gut für die Bilanz

Daimler-Chef Dieter Zetsche findet auf der Hauptversammlung klare Worte: Mehr Elektromobilität sei zwar gut für die Umwelt, aber schlecht für die Konzernbilanz. Doch der Vorstand hat auch gute Nachrichten.

Jedenfalls werde es vorübergehend zu Belastungen der Firmenbilanz kommen, sagte Zetsche am Vormittag bei der Hauptversammlung auf dem Berliner Messegelände. Die Daimler-Aktie hat daraufhin die Hälfte ihrer morgendlichen Gewinne wieder abgeben müssen.

Für Erleichterung sorgte die Aussage des Vorstandschefs, dass es wohl nicht zu Strafzöllen auf seine Pkw kommen werde. Die Politik verhandele intensiv, um den Handelskonflikt zu vermeiden. "Wir setzen darauf, dass die US-Administration anerkennt, wie bedeutend der Beitrag der deutschen Hersteller zum amerikanischen Export ist", ergänzte Zetsche.

Zum Thema emissionsfreie Mobilität sagte Zetsche, dieser Wandel habe bei Daimler absolute Priorität. Allerdings müsse die Produktion so umgestellt werden, dass alle Antriebsarten auf allen Fertigungslinien zugleich gebaut werden könnten. Das bedeutet Milliardeninvestitionen in neue Werke, während die Elektroautos wegen der noch teuren Batterien zunächst weniger Gewinn abwerfen.

EQ erstes vollelektrisches Auto

Daimler will das erste vollelektrische Auto der Marke EQ von 2019 an produzieren, neun weitere Modelle sollen folgen. Zudem soll es bis 2022 in jedem Mercedes-Segment eine elektrifizierte Variante geben. Um die Investitionen stemmen zu können, hat Daimler in der Pkw-Sparte Mercedes-Benz im vergangenen September bereits ein neues Sparprogramm aufgelegt, das über die kommenden Jahre einen Spielraum von zusätzlichen vier Milliarden Euro liefern soll. Unter anderem sollen Produkte schneller auf den Markt gebracht werden, bei den Material- und Produktionskosten wollen die Stuttgarter effizienter werden.

Mercedes Concept EQ.

Spartenfinanzchef Frank Lindenberg hatte bereits angedeutet, dass man zumindest für eine Übergangsphase auf etwas geringere Renditen vorbereitet sein müsse. Elektroautos hätten zumindest am Anfang eine deutlich kleinere Gewinnspanne als die Verbrenner-Modelle.

Ohne Diesel geht es nicht

Zetsche betonte allerdings erneut auch die Bedeutung des Diesels für die Senkung des Kohlendioxid-Ausstoßes. Mit modernen Verbrennungsmotoren könnten die Kohlendioxid-Emissionen des Straßenverkehrs gesenkt werden. "Insbesondere der Diesel spielt dabei eine wichtige Rolle", sagte Zetsche laut Redetext. Die neuesten Dieselmotoren seien nicht das Problem, sondern ein wichtiger Teil der Lösung.

Um die Rendite hoch zu halten, wollen die Schwaben deshalb weiter mit zahlreichen neuen Modellen punkten. "Das Tempo unserer Produktoffensive bleibt hoch", kündigte Zetsche an. Mit neuen Produkten, in diesem Jahr mehr als einem Dutzend neuen Pkw-Modellen wie etwa der Neuauflage des Kompaktwagens A-Klasse, werde der Konzern sein wirtschaftliches Rückgrat weiter stärken.

Gespräche mit Li Shufu positiv

Im Autogeschäft soll nachhaltig eine Umsatzrendite von neun Prozent erzielt werden. Mit dieser Finanzkraft will Daimler den größten Wandel seiner Geschichte meistern. Auf dem wichtigsten Markt China sieht Daimler durch den Einstieg des neuen Großaktionärs Li Shufu, der auch Chef des chinesischen Autobauers und Volvo-Besitzers Geely ist, "viele neue Chancen", wie Zetsche bekräftigte.

Geely-Chef Li Shufu.

Li hatte im Februar fast zehn Prozent erworben und ist damit größter Anteilseigner. Die Gespräche mit Li seien bislang positiv, Möglichkeiten zur Zusammenarbeit würden ausgelotet. "Er will sich langfristig bei Daimler engagieren."

Etliche Nachfragen brachten kaum Neues zu den Folgen dieses Einstiegs. Dieter Zetsche und sein Finanzvorstand Bodo Uebber trugen wiederholt eine vorbereitete Sprachregelung dazu vor, wonach sie Li in erster Linie als Aktionär betrachten.

