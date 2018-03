Die Axel Springer SE bezeichnet sich selbst als der "führende digitale Verlag in Europa". Das klassische Verlagsgeschäft auf bedrucktem Papier wird spätestens seit dem Jahr 2013 in den Hintergrund gedrängt worden. Damals verkaufte Springer seine Regionalzeitungen sowie Programm- und Frauenzeitschriften an die Funke Mediengruppe.