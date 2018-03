Volkswagen VZ

Beim Thema Strafzölle geraten auch die Autokonzerne in den Fokus - allen voran der weltgrößte Hersteller Volkswagen. Allerdings werden viele der in den USA hergestellten VW-Modelle in US-Fabriken zusammengebaut. Nach Berechnungen der UBS würden die von Trump angedrohten Strafzölle auf Importe aus Mexiko dazu führen, dass jedes Auto in den USA durchschnittlich 2.500 Dollar teurer würde, das entspräche einem Preisaufschlag von etwa acht Prozent. Daraus folgern die Experten, dass insgesamt zwei Millionen Fahrzeuge weniger in den USA verkauft würden. Für VW würden die Strafzölle auf Autos und Bauteile aus Mexiko Kostensteigerungen in den USA von 17,2 Prozent bedeuten, so die UBS,