Markante Rentenlücke Warum Frauen mehr sparen müssen als Männer

von Lothar Gries

Stand: 17.09.2019, 11:01 Uhr

Von wegen Gleichberechtigung: Noch immer erhalten Frauen deutlich weniger gesetzliche Rente als Männer. Woran liegt das und was können die Frauen dagegen tun?

Dass erwerbstätige Frauen, besonders Mütter, hierzulande im Schnitt immer noch weniger verdienen als Männer, ist bittere Realität. Frauen mit Hauptschulabschluss und anschließender Lehre trifft es besonders hart - mit entsprechend drastischen Folgen bei der Berechnung der Rente.

In einer von der Fondsgesellschaft Fidelity in Auftrag gegebenen Studie über die Rentenlücke zwischen Frauen und Männern in Deutschland kommen Professorin Alexandra Niessen-Ruenzi (Universität Mannheim) und Professor Christoph Schneider (Tilburg University) zu dem Schluss, dass Frauen mehr als ein Viertel (genau 26 Prozent) weniger gesetzliche Rente erhalten als ihre männlichen Kollegen.

140 Euro pro Monat weniger

In absoluten Zahlen bedeutet das: Im Schnitt hätte eine Frau, die mit 67 Jahren in den Ruhestand geht, nach heutiger Berechnung im Monat 140 Euro weniger gesetzliche Rente als ein Mann. Bezieht diese Frau noch 15 Jahre Rente, fehlen ihr demnach rund 25.000 Euro.

Rentenschere. | Bildquelle: Fidelity, Grafik: boerse.ARD.de

Dazu haben die Professoren eine repräsentative Datenbank des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) herangezogen und basierend hierauf die gesetzlichen Rentenansprüche von über 1,8 Millionen Arbeitnehmern berechnet.

Die Schere öffnet sich ab 35

Betroffen von dieser Rentenlücke, im Fachjargon "Gender Pension Gap“ genannt, sind vor allem Frauen ab 35. Gibt es bei den 26- bis 35-Jährigen keine Unterschiede, beginnt sich die genderspezifische Schere ab dem 35. Lebensjahr zu öffnen. Danach erwerben Männer deutlich mehr Rentenpunkte als Frauen und erhalten später entsprechend höhere Bezüge. In der Altersgruppe der 36- bis 45-jährigen Frauen liegt die Rentenlücke bei 15 Prozent, bei den 46- bis 55-Jährigen sogar bei 27 Prozent.

Für die Autoren ist der "wahrscheinlichste Grund" für diese Entwicklung, dass viele Frauen in den Dreißigern Kinder bekommen und dann häufiger als Männer weniger arbeiten - mit den bekannten Folgen für die spätere Rente.

"Alarmierendes Ergebnis"

Doch neben dieser "Motherhood Penalty" scheinen Frauen bei der Geldanlage generell ein unglückliches Händchen zu haben. Aus einer Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK und dem Vermögensverwalter Flossbach von Storch Research Institute (FvSRI) vom November letzten Jahres geht hervor, dass Frauen sich immer noch eher für das Sparbuch entscheiden als für Wertpapiere, obwohl sie dafür keine Zinsen mehr bekommen.

Frauen bevorzugen immer noch das Sparbuch. | Bildquelle: Flossbach von Storch Research Institute, GfK, Grafik: boerse.ARD.de

Thomas Mayer, früherer Chef-Volkswirt der Deutschen Bank, sprach in diesem Zusammenhang von einem "alarmierenden Ergebnis", weil vor allem diejenigen Anleger renditeschwache Anlageklassen bevorzugen, die eigentlich auf die Erträge aus ihren Ersparnissen angewiesen wären: nämlich Frauen.

Männer sind kein Vorbild

Zwar taugen Mayer zufolge auch die deutschen Männer nicht pauschal als Vorbild, weil sie in der Regel ebenfalls schlecht sparen und ihr Verhalten trotz des seit zehn Jahren andauernden Zinstiefs kaum verändert haben. Dennoch nutzen doppelt so viele Männer die Ertragschancen des Aktienmarktes wie Frauen. "Fatal" nennt Mayer das, denn der Zins sei von entscheidender Bedeutung.

Auch fängt das unterschiedliche Sparverhalten schon früh an. Weil junge Männer in der Altersgruppe der 14 bis 25-Jährigen mehr Geld zur Verfügung haben (541 Euro pro Monat) als junge Frauen (422 Euro pro Monat) können sie auch mehr Geld auf die hohe Kante legen. Im Schnitt sollen es 159 Euro sein, während es bei Frauen nur 124 Euro sind, wie die Deutsche Bank herausgefunden hat.

Wer früh anfängt, muss weniger zurücklegen. | Bildquelle: Seasonax, Grafik: boerse.ARD.de

Macht Testosteron den Unterschied?

Und schon bei jungen Leuten zeigt sich: Männer sind risikofreudiger. Insgesamt 18 Prozent legen ihr Geld in Aktien und Fonds an. Bei den jungen Frauen sind es nur sechs Prozent. Warum Frauen das Risiko eher scheuen als Männer, ist bis heute nicht eindeutig geklärt.

Wissenschaftler verweisen auf das männliche Hormon Testosteron. Dies steigere den Anreiz für Wettbewerb und Dominanz, verringere Angst und verändere die subjektive Bewertung von Handlungen, die mit Belohnung oder Bestrafung verbunden sind. Da Männer durchschnittlich mehr Testosteron haben, sind sie auch durchschnittlich risikofreudiger.

Was können Frauen also tun, um die Rentenlücke zu schließen und mit den Männern gleichzuziehen? Eine Möglichkeit ist: einfach mehr sparen. Eine 40-jährige Frau müsste bei einer erwarteten Rendite von drei Prozent und einer jährlichen Inflationsrate von 1,5 Prozent jeden Monat 77 Euro zusätzlich zurücklegen, so die Berechnungen von Fidelity.