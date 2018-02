Gewinnsegen dank Steuerreform Walt Disney macht auf Netflix

Stand: 07.02.2018, 07:52 Uhr

Der Unterhaltungskonzern hat ein ertragreiches Schlussquartal bilanziert. Dank eines Sonder-Steuerbonus fiel der Gewinn noch deutlich höher aus. Noch spannender sind aber die Pläne für den Streaming-Markt.

Robert Iger. | Bildquelle: Unternehmen

In einer Telefonkonferenz bei der Präsentation der Geschäftszahlen zeigte sich Walt-Disney-Chef Bob Iger zuversichtlich, dass sein Unternehmen mit dem großen Konkurrenten Netflix beim Streaming von Filmen und Serien konkurrieren könne. Mit seinen Kino-Blockbustern aus den Pixar-, Disney- und Marvel-Reihen sowie Serien der Tochter Fox sei man dafür gut aufgestellt. Disney will im laufenden Jahr bereits den Sportsender ESPN per Abo-Dienst in einer App anbieten. Die Kabel-TV-Nutzung geht auch in den USA zugunsten der Streaming-Anbieter wie Netflix oder Amazon Video zurück.

Freizeitparks und Kreuzfahrtschiffe

Die Zahlen, die das Untenrehmen nach US-Börsenschluss am Mitwoch vorlegte konnten sich überwiegend sehen lassen: Hohe Besucherzahlen in den Freizeitparks und Passagierzahlen auf den Kreuzfahrtschiffen des Unterhaltungskonzerns sorgten für gute Geschäfte im Schlussquartal 2017. Der Umsatz stieg um 3,8 Prozent auf rund 15,4 Milliarden Dollar.

Unter dem Strich verdiente Walt Disney mit 4,42 Milliarden Dollar etwa 78 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Disney gehört dabei auch zu den Gewinnern der US-Steuerreform, die dem Konzern 1,6 Milliarden Dollar einbrachte. Ohne den Sondereffekt hätte der Gewinn um 22 Prozent zugelegt.

Noch mehr "Star Wars"

Im Kino-Geschäft will der Konzern in den kommenden Jahren mit einer neuen "Star Wars"-Reihe punkten. Dazu hat man die Macher der TV-Serie Game of Thrones verpflichtet. Trotz des Kassenschlagers "Der letzte Jedi" sanken im Quartal sowohl der Umsatz als auch der Gewinn der Hollywood-Studios.

Die Aktie von Walt Disney gewann im nachbörslichen Handel an der Wall Street deutlich hinzu. Die Aktie hatte allerdings wegen des zuletzt schwächeren Wachstums im vergangenen Jahr deutlich eingebüßt und war einer der schwächsten Titel im Dow-Jones-Index. Dabei belastete auch die milliardenschwere Übernahme des Rivalen 21st Century Fox, die im Dezember über die Bühne ging.

Star Wars "Die letzten Jedi". | Bildquelle: starwars.com

