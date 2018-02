Höchster Milliardenüberschuss in der Geschichte VW trotzt allen Skandalen

Stand: 23.02.2018, 17:04 Uhr

Diesel-Affäre, Debatte um Fahrverbote in Innenstädten, Affentests – das alles kann Volkswagen nicht bremsen. Der Wolfsburger Autobauer hat 2017 einen Gewinn von über elf Milliarden Euro eingefahren - so viel wie nie. Doch Experten hatten noch mehr erwartet.

Der VW-Motor läuft und läuft und läuft… wieder. Im abgelaufenen Jahr haben die Wolfsburger dank kräftig gestiegener Auslieferungen und Sanierungserfolgen bei der Hauptmarke 11,4 Milliarden Euro Gewinn gescheffelt - mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr und auch mehr als im Rekordjahr vor der Diesel-Krise.

Ergebnis verdoppelt

Das operative Ergebnis kletterte gar auf 13,8 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 95 Prozent. Analysten hatten allerdings einen Tick mehr erhofft, nämlich im Schnitt 14,7 Milliarden Euro.

Der Konzernumsatz erhöhte sich um 6,2 Prozent auf 230,7 Milliarden Euro. Weltweit lieferte Volkswagen 10,7 Millionen Fahrzeuge an Kunden aus - 4,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit behaupteten die Wolfsburger ihre Position als weltgrößter Autohersteller.

Fast doppelt so viel Dividende winkt

Angesichts der üppigen Gewinne können sich die VW-Aktionäre über einen Geldregen freuen: Die Stammaktionäre, darunter als größte die Familien Porsche und Piech, das Land Niedersachsen und das Emirat Katar, sollen eine Dividende von 3,90 Euro je Aktie erhalten. An die Vorzugsaktionäre sollen 3,96 Euro je Anteilschein fließen. Für 2016 waren es jeweils 1,90 Euro weniger gewesen.

Für das laufende Jahr stellt der VW-Konzern moderat steigende Auslieferungen in Aussicht. Die operative Rendite soll in einer Spanne von 6,5 bis 7,5 Prozent liegen. Das kam schlecht an der Börse an. "Der Margenausblick enttäuscht", sagte ein Händler. Am Markt sei eine Spanne von 7,5 bis 8,0 Prozent erwartet worden, betonte der Börsianer. Die VW-Aktie rutschte zeitweise um über zwei Prozent ab. Inzwischen haben sie ihre Kursverluste aber wieder verringert.

nb