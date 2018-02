Hilfe aus Amerika Telekom: Rutschpartie trotz Riesengewinn

Stand: 22.02.2018, 10:54 Uhr

Die Deutsche Telekom hat im vergangenen Jahr ihren Gewinn um sage und schreibe 47 Prozent gesteigert - allerdings nur dank der US-Steuerreform. An der Börse geht es trotzdem bergab.

Die Titel rutschen zeitweise um 3,3 Prozent auf 12,85 Euro ab, das ist der tiefste Stand seit drei Jahren. Sie bilden damit das Schlusslicht im Dax. Marktexperten zufolge enttäuschte der Ausblick. "Da hat man sich mehr versprochen". Für das laufende Jahr peilt die Telekom bereinigt einen Anstieg des operativen Ergebnisses um vier Prozent auf rund 23,2 Milliarden Euro an und will damit etwas stärker zulegen als 2017.

Im vergangenen Jahr schaffte der Konzern einen Überschuss von 6,04 Milliarden Euro. Dabei half dem Telekomriesen die Unternehmenssteuerreform in den USA, die der US-Tochter T-Mobile US zugute kam. Bereinigt um diesen Sondereffekt kletterte der Konzernüberschuss um 29,4 Prozent auf 3,5 Milliarden.

Beim bereinigten Betriebsergebnis (Ebitda) landete die Telekom mit 22,45 Milliarden Euro (plus 3,8 Prozent) allerdings nur im Rahmen ihrer eigenen Prognose von rund 22,4 bis 22,5 Milliarden Euro. Der Umsatz kletterte 2017 um 2,5 Prozent auf 74,9 Milliarden Euro. Analysten hatten für 2017 bei Erlösen von 74,99 Milliarden Euro ein bereinigtes Ebitda von 22,46 Milliarden Euro erwartet. Die Aktionäre können sich freuen: Die Dividende soll zum dritten Mal in Folge steigen auf jetzt 65 Cent je Aktie.

Noch mehr verdienen im laufenden Jahr

Der Umsatz konnte allerdings nur um 2,5 Prozent auf 74,9 Milliarden Euro gesteigert werden. Während es in den USA und auch in Deutschland rund lief, schwächelte beim Ergebnis weiterhin das Europageschäft sowie die Großkundensparte T-Systems. Diese hatte der Telekom im Vorquartal aufgrund fehlender Aufträge bereits eine Milliarden-Abschreibung eingebrockt. Der neue Spartenchef Adel Al-Saleh soll nun möglichst schnell das Ruder herumreißen und hat bereits eine Aufspaltung des Geschäfts ins Gespräch gebracht.

Im laufenden Jahr will die Telekom in allen Sparten bis auf die schwächelnde T-Systems operativ mehr verdienen. Damit soll auch das Europageschäft 2018 beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wieder zulegen. Insgesamt peilt die Telekom beim operativen Ergebnis ohne Währungseinflüsse ein Plus von rund vier Prozent auf 23,2 Milliarden Euro an.

Rückenwind aus den USA

Vor allem die brummende US-Mobilfunksparte liefert der Telekom dabei Rückenwind, im vergangenen Jahr liefen aber auch die Geschäfte auf dem deutschen Heimatmarkt wieder besser. Der Umsatz soll 2018 leicht über den Vorjahreswert von 74,9 Milliarden Euro klettern, die Investitionsausgaben will die Telekom von 12,1 auf 12,5 Milliarden Euro hochschrauben. Darin sind insbesondere mehr Mittel für den LTE-Ausbau im Mobilfunk vorgesehen, wie ein Sprecher sagte. Der für die Dividende wichtige freie Mittelzufluss soll um zwölf Prozent auf 6,2 Milliarden Euro steigen.

lg