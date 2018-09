Kering

Auch der Luxuskonzern Kering hat den Aufstieg in Europas oberste Börsenliga geschafft. Luxus und Luxus-Aktien sind inzwischen wieder gefragt, gerade auch wegen des steigenden Wohlstands in China. Zu Kering gehören Luxusmarken wie Gucci oder Saint Laurent sowie die Sportmarke Puma. Allerdings hat Kering jüngst die Beteiligung an Puma deutlich reduziert.