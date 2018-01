Apple: 1.445 Dollar

Zuerst der iPod, dann kamen das iPhone, das iPad und die Apple Watch. Seine innovativen Produkte trieben das Wachstum des Konzerns in den vergangenen Jahren solide voran. 2016 erzielte Apple einen Jahresgewinn von rund 45,7 Milliarden Dollar – und war das wertvollste börsennotierte Unternehmen weltweit. Diese Position konnte Apple auch 2017 halten – gefolgt von Google-Mutter Alphabet und Microsoft. Bei so viel Ruhm sollte es auch in den Kassen klingeln: Mit rund 1.445 Dollar macht Apple das Rennen - und verdient pro Sekunde etwa so viel, wie das neue iPhone X kostet.



