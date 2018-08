Personalisierte Getränkelösungen fürs Heim Pepsi schluckt Sodastream

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt ist es so weit: PepsiCo übernimmt den israelischen Wassersprudler Sodastream. Für den US-Konzern deutet sich damit ein Strategiewechsel an: PepsiCo will künftig auf das Geschäft mit „Home Beverages“ setzen.

Denn darin liegt die Zukunft, jedenfalls aus der Sicht von Experten und Marktbeobachtern. Das hat zum einen mit dem Trend hin zur gesünderen Ernährung zu tun, auf den Konzerne wie PepsiCo natürlich reagieren müssen. Schließlich ist das Image gerade in diesem Bereich nicht unbedingt das Beste.

Warum Sodastream?

Sodastream sieht sich dagegen selbst als eine Art gesunde Alternative zu den herkömmlichen Getränkeherstellern. Der israelische Konzern wirbt auf seiner Homepage mit den Slogans: „Better für you“ und „Better for the Planet“.

Der Hintergrund ist, dass durch die konsequente Verwendung von Trinkwassersprudlern in der heimischen Küche der Gebrauch von Plastikflaschen zurückgehen würde. Hinzu kommt, dass Sodastream das Thema „Health & Wellness“ mit gesunden Aromen bespielt, die man dem selbst hergestellten Mineralwasser beifügen kann.

Aber Pepsi hat noch einen weiteren Grund, sich für Sodastream zu interessieren: Der Online-Handel. Fachleute gehen bekanntermaßen davon aus, dass er in Zukunft eine immer größere Rolle spielen wird – auch im Bereich Ernährung. Wer will sich schon Literweise Flaschen nach Hause kommen lassen, wenn es schön handliche Sodastream-Aromen gibt?

So funktioniert es

Beim Sodastream-System wird eine spezielle Flasche mit Leitungswasser gefüllt und in ein Gerät gesteckt. Knopf drücken – und das Wasser perlt. Die Kohlensäure kommt aus einem Zylinder. Ist dieser leer, kann er im Handel umgetauscht werden. 2014 hatte Sodastream 556.000 Sprudler in Deutschland verkauft. Aktuellere Zahlen zum Deutschlandgeschäft lagen zunächst nicht vor.

Das alles ist PepsiCo 3,2 Milliarden Dollar (rund 2,8 Milliarden Euro) wert. Dies teilten die Unternehmen am Montag mit. Der Coca-Cola-Konkurrent aus den USA habe zugestimmt, Aktien von Sodastream zum Wert von 144 Dollar je Aktie zu erwerben. Das sei ein 32-prozentiger Aufschlag auf den Durchschnittskurs der vergangenen 30 Tage.

