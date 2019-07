Bertrandt

Zu den ersten Unternehmen, die in den Neuen Markt aufgenommen wurden, gehört der schwäbische Ingenieurdienstleister Bertrandt. Die heute im SDax notierte Firma hat ihren Aktionären, vor allem denen der ersten Stunde, viel Freude bereitet. Seit dem Börsengang im Herbst 1996 - also noch ein halbes Jahr vor der Gründung des Neuen Marktes - hat sich der Aktienkurs vervielfacht. Kostete die Aktie am ersten Handelstag umgerechnet 6,65 Euro, ist sie heute mehr als 60 Euro wert. 2015 war sie gar auf das Rekordhoch von 138 Euro hochgeschnellt - ein Plus von 2.000 Prozent in 20 Jahren.