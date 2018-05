Kurswechsel mit "Oh My Disney"

Während Disney viel zu lange auf das traditionelle Fernsehen gesetzt hat, wurden Streaming-Dienste wie Amazon oder Netflix mit rasant steigenden Abonnenten-Zahlen zu Lieblingen der Zuschauer und der Börse. Seit dem vergangenen Jahr will der Konzern aggressiv gegensteuern. Disney kündigte deshalb die Vereinbarung mit dem erfolgreichsten Streaming-Dienst Netflix und bastelt derzeit an einer eigenen Videoseite. Ab 2019 will der Hollywood-Riese in direkter Konkurrenz zu Netflix und Amazon die Zuschauer mit familienorientierten Inhalten in das eigene Angebot locken.

Außerdem wird Disney schon seit einiger Zeit von der geplanten Übernahme des Medienkonzerns 21st Century Fox gebremst. Denn nachdem die Übernahme lange Zeit als gesichert angesehen wurde, trat der Kabelnetzbetreiber Comcast als möglicher Mitbieter auf den Plan. Comcasts Börsenwert liegt bei knapp 146 Milliarden Dollar.

ME