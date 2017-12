Disney vor Milliardengeschäft Micky Maus geht groß einkaufen

Stand: 14.12.2017, 08:09 Uhr

Eine neue Elefantenhochzeit in den USA wirft ihre Schatten voraus. Dow-Jones-Mitglied Walt Disney will nach Insiderberichten 75 Milliarden Dollar für den Großteil des Konkurrenten 21st Century Fox ausgeben. Ein Deal, der sich bereits andeutete.

Denn spätestens nachdem der Kabelkonzern Comcast kürzlich sein Werben um Fox eingestellt hatte, war Disney der einzig verbliebene Kandidat im Rennen. Spätestens seit diesem Ausstieg wurde am Markt heftig über den neuen Milliardendeal spekuliert.

Wie jetzt eine mit der Sache vertraute Person berichtet, werde Disney das Film- und TV-Geschäft des Konkurrenten übernehmen. 21st Century Fox gehört zum Imperium des australischen Medienmoguls Rupert Murdoch. Fox werde sich zukünftig auf die Bereiche Nachrichten und Sport konzentrieren. Mit der Bestätigung der Transaktion wird noch am heutigen Donnerstag gerechnet.

Expansion im Filmgeschäft

Mit einer Übernahme der Fox-Bereiche sichert sich Disney auch Zugriff auf Filme des Hollywood-Studios. Zudem kauft Disney den Fox-Anteil an dem Videostreaming-Dienst Hulu und erhält damit eine Kontrollmehrheit an dem Netflix-Rivalen. Netflix und auch Amazon geben im Moment viel Geld aus, um Abonnenten mehr Serien und Filme anbieten zu können.

Wieder mehr Fantasie in der Aktie

Disney-Aktionäre sind in diesem Jahr durch ein Wellental der Gefühle gegangen. Nach Kursgewinnen zum Jahresanfang erreichte das im Dow Jones notierte Papier im April sein Jahreshoch bei über 115 Dollar - um danach abzufallen bis auf unter 100 Dollar. Erst seit Ende Oktober geht es mit den Kursen wieder bergauf. Am Mittwoch schloss die Disney-Aktie in New York 0,16 Prozent höher bei 107,61 Dollar.

rm/dpa