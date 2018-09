Fokus auf Großhandel Metro verkauft Real

Stand: 14.09.2018, 08:35 Uhr

Ab heute ist Real im Schaufenster: Metro startet den Verkaufsprozess. Der Aktie bekommt das ziemlich gut.

Der Vorstand von Metro "hat heute beschlossen, einen Veräußerungsprozess für das Einzelhandelsgeschäft Real und die damit zusammenhängenden Geschäftsaktivitäten zu beginnen", hieß es am Donnerstag nach Handelsschluss in einer Pflichtmitteilung des Konzerns.

Auf einer Telefonkonferenz wurde das Management nun konkreter. Metro will Real möglichst im Gesamtpaket verkaufen. Ziel bei der Trennung von Real sei es, dass die Kette ihren begonnenen Weg in die Zukunft fortsetzen solle, sagte Metro-Chef Olaf Koch auf einer Telefonkonferenz.

Zur Bewertung wollte sich Koch nicht äußern. Wir wissen, dass es Interesse für Real gibt." Metro sei bereits in der Vergangenheit von Interessenten für die Kette kontaktiert worden. Damals sei der Konzern aber noch nicht bereit für einen Verkauf gewesen.

282 Märkte

Zu Real gehören nach Konzernangaben in Deutschland 282 Märkte und rund 34.000 Mitarbeiter an 65 Standorten. Probleme bei der Supermarktkette und die anhaltende Schwäche im Russland-Geschäft hatten zuletzt deutliche Spuren in der Metro-Bilanz hinterlassen. Im dritten Quartal sanken Umsatz und Gewinn. Metro steuerte unter anderem mit Kostensenkungen bei der Supermarktkette Real mit ihren rund 34 000 Beschäftigten dagegen. Die Gewerkschaft Verdi antwortete im Sommer mit Warnstreiks, Demonstrationen und Kundgebungen.

"Das ist die richtige strategische Entscheidung", sagte ein Händler zu dem geplanten Verkauf. Die im MDax notierten Metro-Stammaktien reagierten positiv auf die Pläne. Das Papier notiert an der Börse Tradegate bei bis zu 14,18 Euro und damit fast vier Prozent dem gestrigen Niveau des Xetra-Handels.

