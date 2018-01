Uniper

Zum Börsenliebling im MDax mauserte sich ein Unternehmen, das mit konventionellen Kraftwerken Kohle macht. Der Kurs der abgespaltenen Eon-Tochter Uniper verdoppelte sich 2017 mit einem Plus von 98,3 Prozent nahezu. Der Kraftwerksbetreiber gilt als möglicher Übernahmekandidat. Der finnische Versorger Fortum will Uniper schlucken und hat sich bereits mit dem Uniper-Großaktionär Eon im Grundsatz auf einen Kauf von dessen 47 Prozent-Anteil geeinigt. Dass sich auch der aktivistische Investor Paul Singer mit seinem Hedgefonds Elliott in den Übernahmekampf einmischte, lieferte zusätzlichen Rückenwind. Zudem lockte die Aussicht auf hohe Dividenden die Anleger an.