Kräftiger Gewinnschub Lufthansa auf Gipfelhöhe

Stand: 25.10.2017, 08:19 Uhr

Die Lufthansa fliegt nach einem erfolgreichen Sommerquartal weiter auf Rekordkurs. Für das Gesamtjahr erwartet das Dax-Unternehmen ein weiteres Rekordergebnis.

Zwischen Juni und September erwirtschaftete der Kranich-Konzern operativ 1,52 Milliarden Euro (bereinigtes Ebit, ein Zuwachs im Jahresvergleich von rund einem Drittel)) und übertraf damit die Schätzungen der Analysten leicht. Umgesetzt wurden 9,8 Milliarden Euro, etwas weniger als erwartet. Im Neun-Monats-Zeitraum erhöhten sich die Erlöse um 12,1 Prozent 26,7 Milliarden Euro, das Ergebnis lag mit knapp 2,6 Milliarden Euro (ein Zuwachs von 883 Millionen Euro) deutlich über dem des Vorjahres. Im Ausblick äußerte sich Firmenchef Carsten Spohr zuversichtlich, das angepeilte Jahresziel zu erreichen.

Das Nettoergebnis lag im Quartal bei knapp 1,2 Milliarden Euro und damit unter dem des Vorjahres von 1,42 Milliarden Euro. Allerdings erwartet der Dax-Konzern im Schlussquartal einen hohen Sondergewinn aus der Tarifeinigung mit den Piloten, so dass das Gesamtjahressergebnis über dem des Vorjahres von 1,8 Milliarden Euro erwartet wird.

Carsten Spohr. | Bildquelle: picture alliance / dpa

„Wir haben in den ersten neun Monaten dieses Jahres erneut ein Rekordergebnis erzielt. Dadurch erlangen wir die Investitions- und Wachstumsfähigkeit, die wir benötigen, um uns aktiv an der Konsolidierung des europäischen Airlinemarktes zu beteiligen und in die Zukunft unseres Unternehmens investieren zu können“, sagt Carsten Spohr.

Aktie auf dem Vormarsch

Die Lufthansa ist derzeit die erfolgreichste Dax-Aktie. Auf Zwölf-Monats-Sicht hat sich das Papier mehr als verdoppelt. Die Neuordnung des europäischen Luftfahrtmarktes, besonders nach der Pleite von Air Berlin, sorgt an der Börse für Fantasie. Marktführer Lufthansa gilt bei den Anlegern als Gewinner dieses Konsolidierungsprozesses, auch wenn kartellrechtliche Fragen nach der Übernahme von Teilen der Air Berlin noch offen sind. Hier deutet sich an, dass die Lufthansa aus Wettbewerbsgründen Streckenrechte wird abgeben müssen. Vom gestrigen Schlusstand bei 26,18 Euro (dem höchsten seit dem Jahr 2001) deuten sich am heutigen Morgen aber Gewinnmitnahmen in Richtung 26 Euro an.

rm