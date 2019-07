Mehr Gewinn, weniger Risikovorsorge JPMorgan übertrifft Erwartungen

Stand: 16.07.2019, 13:19 Uhr

Die größte US-Bank schlägt wieder einmal die Erwartungen der Wall Street. Nach Steuern verdiente das Institut erheblich mehr als die Analysten erwartet hatten. Und die Bank kann ihre Risikovorsorge weiter herunterfahren. Dennoch verliert die Aktie zunächst.

Im vorbörslichen Handel gibt der Titel am Dienstag zunächst rund ein Prozent nach. Analysten hatten einige Sondereffekte als "Gewinnbooster" in der Quartalsbilanz ausgemacht. In nackten Zahlen überzeugt diese aber wieder einmal rundum.

Privatkundengeschäft gleicht Investmentbanking aus

Die größte US-Bank hat dabei von einem starken Geschäft mit Privatkunden profitiert. Dank eines kräftigen Gewinnanstiegs in der Privatkundensparte konnte die Bank die Schwäche in den anderen Bereichen wie dem Investmentbanking mehr als ausgleichen.

Unter dem Strich verdiente die Bank zwischen April und Ende Juni 9,7 Milliarden Dollar (rund 8,6 Milliarden Euro) und damit rund 16 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie das Geldhaus am Dienstag in New York mitteilte. Das entspricht 2,82 Dollar je Aktie. Die durchschnittlichen Schätzungen der Analysten hatten bei 2,50 Dollar je Anteilsschein gelegen.

Weniger Risikovorsorge nötig

Die Erträge im operativen Geschäft legten um vier Prozent auf fast 30 Milliarden Dollar zu. Und die Bank kann ihre Risikovorsorge weiter herunterfahren. Im zweiten Quartal lag diese bei 1,15 Milliarden Dollar, hier waren Beobachter von 1,50 Milliarden Dollar ausgegangen.

Die Citigroup hatte die Berichtssaison der US-Banken am Montag mit besser als erwarteten Zahlen eröffnet. Im Laufe des Dienstag werden noch Ergebnisse von Goldman Sachs und Wells Fargo erwartet. Am Mittwoch liefern dann die Bank of America und am Donnerstag Morgan Stanley ihre Geschäftsergebnisse.

AB