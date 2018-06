Nach 110 Jahren General Electric fliegt aus dem Dow

Was für ein Niedergang. Die einstige Ikone der amerikanischen Industrie, General Electric, muss nach über 100 Jahren Mitgliedschaft den Leitindex der Wall Street verlassen - zugunsten einer Drogeriekette.

Der angeschlagene Siemens-Rivale ist bei Anlegern so stark in Ungnade gefallen, dass er den US-Leitindex Dow Jones Industrial Average verlassen muss. Am 26. Juni wird GE nach anhaltenden Kursverlusten von der Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance ersetzt, wie der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices am Abend mitteilte.

Für den über 125 Jahre alten Großkonzern, dessen Wurzeln auf den Glühbirnen-Erfinder Thomas Edison zurückgehen, ist der erste Abstieg aus dem Index der 30 größten US-Unternehmen seit über 110 Jahren ein großer Rückschlag. GE zählte zu den Gründungsmitgliedern, als der Dow 1896 an den Start ging, und war seit 1907 ununterbrochen dabei.

Tiefe Krise

Doch der Dino der US-Wirtschaft steckt in einer seiner größten Krisen. Bislang ist es Vorstandschef John Flannery, der im August den viel kritisierten Jeff Immelt ersetzte, nicht gelungen, Anlegern Hoffnung auf eine Trendwende zu machen. Im bisherigen Jahresverlauf ist die GE-Aktie um 26 Prozent gesunken. Bereits 2017 war der Konzern mit einem Minus von 37 Prozent der größte Verlierer im Dow.

General Electric, einst das wertvollste Unternehmen der Welt, galt als Inbegriff des Mischkonzerns, dessen Geschäftsaktivitäten weit über das industrielle Kerngeschäft hinausgingen. Ob Kühlschrank, Energie oder besonders Finanzgeschäfte, (fast) alles war dabei beim Großkonzern, der dabei im Laufe der Zeit zu groß und unübersichtlich geworden war.

GE wird zerlegt

Unter dem seit August letzten Jahres amtierenden Chef Dean Flannery wird der Konzern nun in seine Einzelteile zerlegt. Dabei will sich das Management auf das Kerngeschäft mit Flugzeugturbinen, Kraftwerken und der Medizintechnik konzentrieren. Die Aktivitäten der Finanztochter GE Capital, die in Glanzzeiten bedeutender war als das Kerngeschäft, wurden bereits zurückgefahren. Aber die Sünden der Vergangenheit wiegen schwer.

Das Auftaktquartal 2018 schloss GE mit einem Nettoverlust von 1,15 Milliarden US-Dollar oder 0,14 Dollar je Aktie ab. Ein Rückschritt sogar gegenüber dem Verlust von lediglich 83 Millionen Dollar vor einem Jahr, aber ein Fortschritt gegenüber den zehn Milliarden Miesen im Schlussquartal 2017.

