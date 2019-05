Paris sucht Industriegiganten Fiat Chrysler will Renault heiraten

Der Autokonzern Fiat Chrysler schlägt eine Fusion mit Renault vor - und Renault ist interessiert. Bei einem Zusammenschluss würde einer der größten Autokonzerne der Welt entstehen und die Marktführer Volkswagen und Toyota herausfordern. Die Regierung in Paris scheint zufrieden, die Anleger auch.

Der Verwaltungsrat von Renault hat Interesse für das Fusionsangebot von Fiat Chrysler signalisiert. Man werde die Möglichkeit einer solchen Annäherung untersuchen, teilte das Topgremium von Renault mit. In einer Mitteilung war mit Blick auf das Fusionsangebot von einem "freundschaftlichen Vorschlag" die Rede. Ein Zeitplan für die Gespräche wurde nicht genannt.

Beide Seiten sollen nach der Fusion 50 Prozent der Anteile halten, schlägt Fiat Chrysler (FCA) vor. Das Angebot würde laut Fiat Chrysler den gesamten Markt abdecken, "von Luxus bis Mainstream". "Der vorgeschlagene Zusammenschluss würde einen globalen Autohersteller schaffen, herausragend in Bezug auf Umsatz, Volumen, Rentabilität und Technologie sowie von Vorteil für die Anteilseigner der Unternehmen", so das Management von FCA.

FCA führt unter anderen die Marken Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep oder Maserati. Gemeinsam würden die beiden Rang vier in Nordamerika, Rang zwei in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) und Rang eins in Lateinamerika belegen. Der gemeinsame Umsatz läge bei rund 170 Milliarden Euro. Es würde der drittgrößte Autokonzern der Welt entstehen, der pro Jahr 8,7 Millionen Fahrzeuge verkauft.

Der französische Hersteller Renault ist ferner seit langem mit den japanischen Autobauern Nissan und Mitsubishi in einer Allianz verbunden. Zusammen verkauften sie im vergangenen Jahr 10,76 Millionen Fahrzeuge. Mit dem US-italienischen Autoriesen FCA kämen die Hersteller dann insgesamt auf mehr als 15 Millionen. Volkswagen hat 2018 10,83 Millionen Fahrzeuge abgesetzt.

Hohe Investitionskosten zwingen zu Kooperationen

Allianzen werden für Autobauer immer wichtiger, weil sie vor technischen Herausforderungen wie Elektroantrieb, Internetfähigkeit und künstlicher Intelligenz stehen. Zugleich erlassen die Gesetzgeber immer strengere Auflagen für den Schadstoffausstoß. Auch die deutschen Konzerne schließen verstärkt Kooperationsvereinbarungen ab, um die erforderlichen Investitionen etwa für Elektromobilität stemmen zu können.

In einer frühen Analyse zum Fusionsthema äußerte sich die US-Bank JPMorgan. Sie hat die Einstufung für Renault auf "Neutral" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Von einem spekulierten Zusammenschluss würde Fiat Chrysler kurzfristig mehr profitieren, insbesondere dank der hervorragenden Elektromobilitäts-Strategie der Franzosen, schrieb Analyst Jose Asumendi.

Analysten gefällt der Plan, FCA-Aktie springt an

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 78 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf „Buy“ belassen. Fiat Chrysler würde zu den Franzosen gut passen, schrieb Analyst Philippe Houchois. Insgesamt sieht er damit weitere Zeichen für eine Konsolidierung unter Autoherstellern und eine Bestätigung, dass Fiat Chrysler ein Übernahmeziel sei. Er wertet dies positiv. Das neue Kursziel begründete er mit niedrigerem Dividendeneinkommen von Nissan.

Auch die Schweizer Bank UBS hat sich gemeldet: Sie hat die Einstufung für Renault auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Die Vorteile bei einem Zusammengehen der beiden Autobauer seien offenkundig, schrieb Analyst Patrick Hummel. Er rechnet mit Synergien zwischen 3,0 und 6,6 Milliarden Euro. Abzuwarten bleibe aber, wie die beiden Hauptaktionäre von Renault - der französische Staat und der japanische Partner Nissan - auf die Fusionspläne reagieren, so der Experte.

Paris ist einverstanden: Industriegiganten gesucht!

Fiat Chrysler und Renault bestätigen Fusionspläne

Der französische Staat hat bei Renault ein gehöriges Wort mitzureden, denn er hält 15 Prozent der Anteile. Renault hält 43,4 Prozent der Anteile an Nissan. Nissan ist seinerseits zu 15 Prozent an Renault beteiligt. Und Paris begrüßt die Absicht Fiat Chryslers. "Wir brauchen heute (Industrie-) Giganten, die sich in Europa bilden", sagte Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye. Die Gespräche der beiden Unternehmen über eine mögliche Annäherung seien ohne Beteiligung des Staates geführt worden, erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus Regierungskreisen. Der Staat sei aber am vergangenen Freitag informiert worden, dass ein Angebot an Renault gerichtet werden könnte.

Bei einer Fusion müssten Bedingungen erfüllt werden, hieß es weiter. So solle bei einem Zusammenschluss zwischen FCA und Renault die bereits bestehende Autoallianz von Renault mit den japanischen Herstellern Nissan und Mitsubishi bewahrt und gestärkt werden. Der Staat werde auch auf die Beschäftigen achten. Frankreich dringt seit längerem darauf, dass Europa auf wirtschaftlicher Ebene seine Souveränität verteidigt und Branchenriesen schafft.

Der französische Präsident Emmanuel Macron mag Branchenriesen. | Bildquelle: picture alliance / abaca

Arndt Ellinghorst, Experte beim Investmentberater Evercore ISI, hingegen warnt: "Hier haben wir jetzt Franzosen, Italiener, Japaner, Amerikaner, die sich in irgendeiner Form einigen sollen auf einen Board einer holländischen Company, in der der französische Staat seinen Sonder-Einfluss verliert. Da muss man schon sehr viel Fantasie haben." Die geplante neue Holding soll ihren Sitz in den Niederlanden haben und an den Börsen in Mailand, Paris und New York gelistet werden.

Die Titel von FCA schossen zeitweise um fast 20 Prozent nach oben und liegen noch immer zweistellig im Plus. Renault verteuern sich um etwa 15 Prozent. Aber auch Daimler, BMW und VW verbuchen solide Gewinne.

